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Сегодня, 10:00

4 типа комнатных растений, которые могут навредить здоровью

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Александра Мазаева
Ведущий инженер ботанического сада
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Девушка с растением в руках.
Фото Freepik

В дикой природе растения имеют целый арсенал защиты от животных: шипы и колючки, ядовитый сок, выделения на поверхности стебля и листьев — и это не весь список.

У комнатных растений эти свойства никуда не исчезают даже при отсутствии опасности. К тому же именно отдельные органы защиты придают растениям декоративность — те же шипы и колючки, например, у кактусов.

Но это не значит, что надо отказываться от «опасных» растений — достаточно знать их особенности и аккуратно с ними обращаться. Обсудили эту тему с ведущим инженером Ботанического сада МГУ Александрой Мазаевой.

Растения с кристаллами

Среди наиболее популярных растений этого типа — традесканции, монстеры и антуриумы. Эти растения ядовиты и вызывают отравление и ожог внутренних органов. Стоит держать их подальше от детей и животных. Кроме того, они могут вызывать аллергию.

Содержание оксалата кальция внутри этих растений помогает избежать нападения травоядных хищников. Легким жжением во рту обойтись не получится — могут быть серьезные последствия вплоть до промывания желудка.
Александра Мазаева
Ведущий инженер ботанического сада
Антуриум.
Freepik

Растения с едким млечным соком

Такая «начинка» есть у целого ряда привычных растений, которые часто можно встретить на подоконниках офисов и квартир. К ним относятся представители семейства молочайных — кодиеум пестрый, молочай Миля, «рождественская звезда» пуансеттия. Из других семейств, но не менее популярных у растениеводов, — фикус Бенджамина и бегония вечноцветущая.

Млечный белый сок содержит раздражающие кожу вещества. Он очень опасен при попадании на слизистые оболочки, в особенности в глаза. Есть эти растения тоже не стоит: симптомы отравления не заставят себя ждать.
Александра Мазаева
Ведущий инженер ботанического сада
Freepik/Dragana Gordic

Растения с едким соком

Обладатели сочных зеленых листьев с контрастным узором — диффенбахия и алоказия — тоже не так просты, как кажутся на первый взгляд.

Ядовитый клеточный сок, а также упомянутые выше кристаллы оксалата кальция (здесь они тоже присутствуют) могут вызвать отеки в области рта и горла. Попадание сока в глаза или на кожу также очень опасно.
Александра Мазаева
Ведущий инженер ботанического сада
Диффенбахия.
Freepik

Растения, вызывающие аллергию

Пеларгония садовая (герань) и первоцвет обратноконический (примула) усыпляют бдительность симпатичными цветами нежных оттенков и легкостью выращивания. Но есть нюансы, которые стоит знать начинающим цветоводам.

Во время цветения пеларгония может вызывать головную боль, в особенности в маленьких по площади помещениях. Кроме этого, возможна тошнота и аллергия. А первоцвет обратноконический хоть и не ядовит, но лучше его голыми руками не трогать: именно на волосках этого растения есть выделения, от которых может начаться раздражение кожи.
Александра Мазаева
Ведущий инженер ботанического сада
Пеларгония.
Freepik
Женщина в&nbsp;жёлтом пиджаке с&nbsp;комнатными растениями. Ученые выяснили, что растения подают «крик» при нехватке воды и стрессе

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