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Сегодня, 10:00

3 веские причины отказаться от синтетики в повседневной одежде

Мария Сальникова
Оксана Рогожина
Косметолог, трихолог
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Проверка фактов

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Модная одежда на вешалке
Фото Istockphoto/White Bear Studio

Ткани из синтетики обычно прочные, дешевые, красивые. Более того, в каком-то смысле одежда из синтетики помогает сохранять окружающую среду. Например, в ряде стран налажено производство одежды из ПЭТ-бутылок. А ткани нейлон, капрон и лавсан — продукты переработки нефти. Но для здоровья одежда из синтетики отнюдь не полезна. Дерматолог Оксана Рогожина рассказала о последствиях ношения синтетических тканей.

Минусы синтетических тканей

Основные свойства синтетических тканей:

  • имеют низкую гигроскопичность, то есть не способны впитывать влагу с поверхности кожи;

  • не проводят тепло, из-за чего в одежде из синтетики холодно зимой;

  • не пропускают воздух, что приводит к невозможности газообмена кожи с окружающей средой.

Из-за этих свойств синтетической ткани кожа не может выполнять свои физиологические функции: детоксикацию, теплорегуляцию и дыхание.
Оксана Рогожина
Косметолог, трихолог

Проблема осложняется тем, что синтетику используют для производства всех видов одежды, от нижнего белья и махровых носков до плащей и шуб. Чем больше синтетических слоев одежды, тем хуже для кожи. Например, если надеть белье из эластана, капроновые колготки, юбку из вискозы, свитер из акрила, а сверху — куртку из полиэстера и холлофайбера, не стоит удивляться, что к вечеру на коже появится раздражение.

Ткани из синтетики могут раздражать кожу
Istockphoto/Rawpixel
Носить одежду из синтетики можно только людям со здоровой кожей. Но и им лучше надевать синтетику поверх одежды из натуральных тканей.
Оксана Рогожина
Косметолог, трихолог

Желательно, чтобы одежда, прилегающая непосредственно к телу (белье, футболки, рубашки, платья), была из натуральных тканей.

Девушка в&nbsp;спортивной одежде. Какое нижнее белье нельзя надевать на тренировку? Отвечает врач

Последствия ношения синтетики

Между поверхностью кожи и синтетической тканью возникает теплоизолирующая прослойка воздуха. Это приводит к стойкому расширению пор потовых и сальных желез и выведению из организма большего количества мочевины, мочевой кислоты и солей.

Возникающий «тепличный эффект» создает благоприятную среду для размножения на коже патогенной микрофлоры. Вот почему в синтетической одежде человек сильнее потеет, а пот имеет более резкий и неприятный запах. Но есть и гораздо более неприятные последствия отсутствия нормального воздухообмена:

  • появление гнойничковых заболеваний кожи;

  • обострение хронических дерматитов, в том числе экземы, псориаза, нейродермита;

  • возникновение мацерации — изменения внешнего вида и состояния кожи под воздействием влаги.

В синтетической одежде человек больше потеет
Istockphoto/Viktor_Gladkov

С мацерацией сталкивался каждый из нас во время мытья посуды, плавания и принятия ванны. Но сморщенные от воды пальцы быстро восстанавливают форму без всяких последствий. Мацерация кожи, вызванная одеждой из синтетической ткани, может приводить к потертостям, раздражению и дерматитам.

Людям с кожными заболеваниями в период обострения использование синтетической одежды запрещено.
Оксана Рогожина
Косметолог, трихолог

Тем, кто уже столкнулся с заболеваниями кожи, следует носить одежду из натуральных тканей и менять ее ежедневно.

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