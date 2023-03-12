3 веские причины отказаться от синтетики в повседневной одежде

Ткани из синтетики обычно прочные, дешевые, красивые. Более того, в каком-то смысле одежда из синтетики помогает сохранять окружающую среду. Например, в ряде стран налажено производство одежды из ПЭТ-бутылок. А ткани нейлон, капрон и лавсан — продукты переработки нефти. Но для здоровья одежда из синтетики отнюдь не полезна. Дерматолог Оксана Рогожина рассказала о последствиях ношения синтетических тканей.

Минусы синтетических тканей

Основные свойства синтетических тканей:

имеют низкую гигроскопичность, то есть не способны впитывать влагу с поверхности кожи;

не проводят тепло, из-за чего в одежде из синтетики холодно зимой;

не пропускают воздух, что приводит к невозможности газообмена кожи с окружающей средой.

Проблема осложняется тем, что синтетику используют для производства всех видов одежды, от нижнего белья и махровых носков до плащей и шуб. Чем больше синтетических слоев одежды, тем хуже для кожи. Например, если надеть белье из эластана, капроновые колготки, юбку из вискозы, свитер из акрила, а сверху — куртку из полиэстера и холлофайбера, не стоит удивляться, что к вечеру на коже появится раздражение.

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Желательно, чтобы одежда, прилегающая непосредственно к телу (белье, футболки, рубашки, платья), была из натуральных тканей.

Последствия ношения синтетики

Между поверхностью кожи и синтетической тканью возникает теплоизолирующая прослойка воздуха. Это приводит к стойкому расширению пор потовых и сальных желез и выведению из организма большего количества мочевины, мочевой кислоты и солей.

Возникающий «тепличный эффект» создает благоприятную среду для размножения на коже патогенной микрофлоры. Вот почему в синтетической одежде человек сильнее потеет, а пот имеет более резкий и неприятный запах. Но есть и гораздо более неприятные последствия отсутствия нормального воздухообмена:

появление гнойничковых заболеваний кожи;

обострение хронических дерматитов, в том числе экземы, псориаза, нейродермита;

возникновение мацерации — изменения внешнего вида и состояния кожи под воздействием влаги.

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С мацерацией сталкивался каждый из нас во время мытья посуды, плавания и принятия ванны. Но сморщенные от воды пальцы быстро восстанавливают форму без всяких последствий. Мацерация кожи, вызванная одеждой из синтетической ткани, может приводить к потертостям, раздражению и дерматитам.

Тем, кто уже столкнулся с заболеваниями кожи, следует носить одежду из натуральных тканей и менять ее ежедневно.