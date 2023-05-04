Что происходит с психикой ребенка, когда родители ссорятся? Отвечает психолог

И как не допустить необратимых последствий.

Мир ребенка эгоцентричен. Дети считают, что вина за разногласия в семье лежит на них, и начинают искать причину в себе: «Это я не так сказал что-то или сделал. Я плохо себя вел». Как результат, ребенок решает вести себя по-другому, пытаясь помирить родителей. Когда два самых главных человека в жизни перестают общаться, мир ребенка рушится.

Вместе с психологом Валентиной Ситало разбираемся, как на детской психике отражаются частые ссоры в семье и как справиться с их негативным влиянием.

Какое влияние оказывают ссоры на состояние ребенка

Последствия частых ссор зависят от многих факторов: от собственного темперамента ребенка, от стиля общения в семье, от того, как часто происходят скандалы.

Физические проявления от нахождения в некомфортной атмосфере у детей могут быть такими:

частый и продолжительный плач;

отказ от пищи;

частые истерики;

развитие тревожности;

трудности при засыпании, ночные кошмары;

энурез (непроизвольное мочеиспускание) и другие психосоматические заболевания (астма, аллергические реакции, сыпь).

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Ребенок может заимствовать поведение у родителей и переносить его в общение с одноклассниками.

Что делать родителям, если ссора произошла

Важно не предъявлять к себе как к родителю слишком высокие требования. Попытка стать идеальным приводит к собственной тревоге, которую дети чувствуют. Нужно помнить, что ошибаться — нормально, не нужно катастрофизировать последствия ссоры до того, что ребенок останется травмированным или неуравновешенным на всю жизнь.

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Когда эмоции остыли, с ребенком стоит деликатно поговорить о произошедшем. Важно, чтобы не было «перетягивания каната», поисков единственного виновного в ссоре и переваливания вины исключительно на супруга.

А еще полезно говорить о ссорах в целом: злиться и ругаться — это нормально, мнения могут не сходиться, случаются периоды усталости и плохого самочувствия. Ребенок должен понимать, что конфликты могут возникать и в дружеской компании и их не стоит бояться. Необходимо донести до ребенка, что любую проблему можно и нужно решать в диалоге. Ссоры, повышение голоса, нецензурная лексика и истерики этому никак не способствуют, а только ухудшают ситуацию.

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