Что происходит с психикой ребенка, когда родители ссорятся? Отвечает психолог
Мир ребенка эгоцентричен. Дети считают, что вина за разногласия в семье лежит на них, и начинают искать причину в себе: «Это я не так сказал что-то или сделал. Я плохо себя вел». Как результат, ребенок решает вести себя по-другому, пытаясь помирить родителей. Когда два самых главных человека в жизни перестают общаться, мир ребенка рушится.
Вместе с психологом Валентиной Ситало разбираемся, как на детской психике отражаются частые ссоры в семье и как справиться с их негативным влиянием.
Какое влияние оказывают ссоры на состояние ребенка
Последствия частых ссор зависят от многих факторов: от собственного темперамента ребенка, от стиля общения в семье, от того, как часто происходят скандалы.
«Не только родители влияют на развитие ребенка, но и его окружение — сверстники, другие взрослые. После ссоры главное — не ругать себя за несдержанность, а поговорить о случившемся с ребенком.»
Физические проявления от нахождения в некомфортной атмосфере у детей могут быть такими:
- частый и продолжительный плач;
- отказ от пищи;
- частые истерики;
- развитие тревожности;
- трудности при засыпании, ночные кошмары;
- энурез (непроизвольное мочеиспускание) и другие психосоматические заболевания (астма, аллергические реакции, сыпь).
Ребенок может заимствовать поведение у родителей и переносить его в общение с одноклассниками.
«В школе ребенок может резко начать кричать на кого-то, обзываться, если ему что-то не понравилось, импульсивно и необдуманно действовать, потому что он видит такое поведение в семье и воспринимает это как пример для подражания, как норму.»
Что делать родителям, если ссора произошла
Важно не предъявлять к себе как к родителю слишком высокие требования. Попытка стать идеальным приводит к собственной тревоге, которую дети чувствуют. Нужно помнить, что ошибаться — нормально, не нужно катастрофизировать последствия ссоры до того, что ребенок останется травмированным или неуравновешенным на всю жизнь.
Когда эмоции остыли, с ребенком стоит деликатно поговорить о произошедшем. Важно, чтобы не было «перетягивания каната», поисков единственного виновного в ссоре и переваливания вины исключительно на супруга.
А еще полезно говорить о ссорах в целом: злиться и ругаться — это нормально, мнения могут не сходиться, случаются периоды усталости и плохого самочувствия. Ребенок должен понимать, что конфликты могут возникать и в дружеской компании и их не стоит бояться. Необходимо донести до ребенка, что любую проблему можно и нужно решать в диалоге. Ссоры, повышение голоса, нецензурная лексика и истерики этому никак не способствуют, а только ухудшают ситуацию.
«Важно открыто разговаривать о конфликте, но причины объяснять без подробностей, чтобы сохранить у ребенка ощущение безопасности и стабильности. Если ситуация доходит до развода, ребенку необходимо донести мысль, что он не виноват в этом и даже после расставания оба родителя будут присутствовать в его жизни и общаться с ним. Честный диалог поможет пережить развод.»
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