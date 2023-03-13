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Сегодня, 17:40

Психолог рассказала, как понять, что у ребенка проблемы в школе

Ольга Стрельникова
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Мальчик в школьном коридоре.
Фото Freepik/artphotostudio

Психолог-консультант Анна Мусаханова рассказала «СЭ», что нередко отклоняющееся поведение выступает реакцией на то, что ребенку в школе сложно или слишком легко и скучно. Наблюдайте! Включенный родитель это сразу заметит. «Важно понять, что в чем причина плохого поведения. За прогулами, плохой учебой, грубостью всегда стоит боль, ее нужно идентифицировать», — пояснила эксперт.

Анна Мусаханова порекомендовала поговорить и добиться откровенности через диалог. Однако, если доверия со стороны ребенка нет — делится он не станет и может закрыться еще больше.

Как говорить с ребенком о проблемах в школе, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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