Гид по расхламлению: как расстаться с ненужными вещами
Весна — идеальное время, чтобы очистить пространство вокруг себя от всего лишнего. Расхламление в доме нужно проводить регулярно — это освободит вас от визуального шума, уменьшит рассеянность, а еще в разы упростит рутинную уборку. Вместе с экспертом по организации пространства разобрались, как правильно избавляться от ненужных вещей.
С чего начать расхламление квартиры
Первым шагом станет определение количества времени, которое вы готовы выделить на избавление от ненужных вещей. Это достаточно длительный и энергозатратный процесс, поэтому назначьте себе награду за старания — например, поход в кафе.
Сначала выбирайте те вещи, к которым у вас нет эмоциональной привязки. Например, не следует разбирать памятные фотографии или бесполезные, но дорогие сердцу подарки в первую очередь. Так появляется риск застрять в воспоминаниях и очнуться глубокой ночью: в окружении неразобранных вещей, да еще и с плохим настроением.
Лучше начать с чего-то, чем вы редко пользуетесь и к чему ничего не чувствуете. Например, с разбросанных по квартире безделушек.
Как решить, выкинуть или оставить вещь
Чтобы понять, нужна ли в вашей жизни конкретная вещь, ответьте себе на несколько вопросов. Они помогут разобраться в последствиях выбора и вынести окончательный вердикт.
-
Как часто вы пользуетесь этой вещью?
-
Экономит ли она ваши деньги, силы, энергию?
-
Есть ли похожая вещь в лучшем состоянии?
-
Сможете ли вы снова купить эту вещь или взять взаймы?
-
Есть ли у вас в доме место, куда вы можете ее убрать?
-
Любите ли вы эту вещь?
-
Эта вещь нужнее вам или другим людям?
Ответив на эти вопросы, вы поймете, нужно ли избавляться от вещи.
План действий при расхламлении
Чтобы не переставлять предметы с места на место, сразу выберите емкость, куда будет отправляться все ненужное. Можно взять черный пакет и сразу начать устранять «дьявольские мелочи» — небольшие вещицы, которые валяются по всей квартире на открытых поверхностях. Так вы сразу увидите результат и вдохновитесь на более глубокую ревизию.
Далее разберите свой гардероб. Начните с вещей, которые потеряли свой внешний вид: растянулись, протерлись, покрылись катышками. Затем можно рассмотреть одежду на предмет актуальности и того, насколько она вам нравится.
Дальше приступайте к предметам общего пользования. Идите на кухню и проверяйте бытовые вещи, продукты питания долгого хранения и технику. Здесь к общему списку вопросов добавляется еще несколько:
-
Есть ли срок годности? Не прошел ли он?
-
Есть ли у меня аналоги? Дубликаты?
Обычно в список того, что точно стоит отправить в черный пакет, входят:
-
посуда со сколами;
-
пластиковые крышки без контейнеров;
-
контейнеры без крышек, а также поцарапанные, изменившие свой цвет экземпляры;
-
неработающая бытовая техника;
-
поваренные книги, которыми вы не пользуетесь;
-
застиранный текстиль.
Такие вещи не несут никакой пользы, а иногда могут быть даже опасными.
Обходите дом в следующей последовательности: ванная, прихожая, гостиная, кабинет (разберите документы), детская комната. Вещи детей старше трех лет не стоит разбирать самостоятельно, лучше привлечь к этому занятию их маленького хозяина. Предметы взрослых членов семьи тоже не выкидывайте без их разрешения. Лучше поделиться с ними вопросами-подсказками, чтобы помочь принять верное решение.
Когда вы не можете понять, оставить вещь или избавиться от нее, дайте себе время подумать. Сложите вещи в коробку и уберите из зоны видимости на 3-6 месяцев или год. Если вы о них не вспомните, значит, они точно не нужны в вашем доме.
Что делать с хорошими, но ненужными вещами
Если то, что вам больше не нужно, еще может послужить кому-то другому, не спешите отправлять вещь в мусорный бак.
Женскую, мужскую и детскую одежду, обувь, сумки, а также книги в хорошем состоянии можно передать в благотворительные магазины или фонды. Во многих городах есть пункты приема таких вещей. Это лучший способ и очистить квартиру от визуального шума и помочь нуждающимся. Но не забывайте проверить условия организации: где-то принимают только новые вещи, а куда-то можно принести и одежду с дефектами. Главное правило — все должно быть чистым.
Старый или ненужный текстиль, одеяла и подушки, полотенца (а еще ненужную амуницию вашего четвероного друга) с радостью примут в приютах для животных. Пожертвование в виде вещей можно дополнить. Например, привезти в организацию немного корма или погулять с собаками. Так вы подарите вторую жизнь ненужным вещам, а еще точно поможете волонтерам и животным, которых они опекают.
Еще старые вещи можно пристроить в новую семью через домовые чаты, комиссионные магазины, гаражные распродажи или сервисы по размещению объявлений. Так появляется приятный бонус в виде суммы, которую можно получить за продажу того, что не нужно вам, но пригодится кому-то другому.