Гид по расхламлению: как расстаться с ненужными вещами

Весна — идеальное время, чтобы очистить пространство вокруг себя от всего лишнего. Расхламление в доме нужно проводить регулярно — это освободит вас от визуального шума, уменьшит рассеянность, а еще в разы упростит рутинную уборку. Вместе с экспертом по организации пространства разобрались, как правильно избавляться от ненужных вещей.

С чего начать расхламление квартиры

Первым шагом станет определение количества времени, которое вы готовы выделить на избавление от ненужных вещей. Это достаточно длительный и энергозатратный процесс, поэтому назначьте себе награду за старания — например, поход в кафе.

Сначала выбирайте те вещи, к которым у вас нет эмоциональной привязки. Например, не следует разбирать памятные фотографии или бесполезные, но дорогие сердцу подарки в первую очередь. Так появляется риск застрять в воспоминаниях и очнуться глубокой ночью: в окружении неразобранных вещей, да еще и с плохим настроением.

Лучше начать с чего-то, чем вы редко пользуетесь и к чему ничего не чувствуете. Например, с разбросанных по квартире безделушек.

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Как решить, выкинуть или оставить вещь

Чтобы понять, нужна ли в вашей жизни конкретная вещь, ответьте себе на несколько вопросов. Они помогут разобраться в последствиях выбора и вынести окончательный вердикт.

Как часто вы пользуетесь этой вещью?

Экономит ли она ваши деньги, силы, энергию?

Есть ли похожая вещь в лучшем состоянии?

Сможете ли вы снова купить эту вещь или взять взаймы?

Есть ли у вас в доме место, куда вы можете ее убрать?

Любите ли вы эту вещь?

Эта вещь нужнее вам или другим людям?

Ответив на эти вопросы, вы поймете, нужно ли избавляться от вещи.

План действий при расхламлении

Чтобы не переставлять предметы с места на место, сразу выберите емкость, куда будет отправляться все ненужное. Можно взять черный пакет и сразу начать устранять «дьявольские мелочи» — небольшие вещицы, которые валяются по всей квартире на открытых поверхностях. Так вы сразу увидите результат и вдохновитесь на более глубокую ревизию.

Далее разберите свой гардероб. Начните с вещей, которые потеряли свой внешний вид: растянулись, протерлись, покрылись катышками. Затем можно рассмотреть одежду на предмет актуальности и того, насколько она вам нравится.

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Дальше приступайте к предметам общего пользования. Идите на кухню и проверяйте бытовые вещи, продукты питания долгого хранения и технику. Здесь к общему списку вопросов добавляется еще несколько:

Есть ли срок годности? Не прошел ли он?

Есть ли у меня аналоги? Дубликаты?

Обычно в список того, что точно стоит отправить в черный пакет, входят:

посуда со сколами;

пластиковые крышки без контейнеров;

контейнеры без крышек, а также поцарапанные, изменившие свой цвет экземпляры;

неработающая бытовая техника;

поваренные книги, которыми вы не пользуетесь;

застиранный текстиль.

Такие вещи не несут никакой пользы, а иногда могут быть даже опасными.

Обходите дом в следующей последовательности: ванная, прихожая, гостиная, кабинет (разберите документы), детская комната. Вещи детей старше трех лет не стоит разбирать самостоятельно, лучше привлечь к этому занятию их маленького хозяина. Предметы взрослых членов семьи тоже не выкидывайте без их разрешения. Лучше поделиться с ними вопросами-подсказками, чтобы помочь принять верное решение.

Когда вы не можете понять, оставить вещь или избавиться от нее, дайте себе время подумать. Сложите вещи в коробку и уберите из зоны видимости на 3-6 месяцев или год. Если вы о них не вспомните, значит, они точно не нужны в вашем доме.

Что делать с хорошими, но ненужными вещами

Если то, что вам больше не нужно, еще может послужить кому-то другому, не спешите отправлять вещь в мусорный бак.

Женскую, мужскую и детскую одежду, обувь, сумки, а также книги в хорошем состоянии можно передать в благотворительные магазины или фонды. Во многих городах есть пункты приема таких вещей. Это лучший способ и очистить квартиру от визуального шума и помочь нуждающимся. Но не забывайте проверить условия организации: где-то принимают только новые вещи, а куда-то можно принести и одежду с дефектами. Главное правило — все должно быть чистым.

Фото www.istockphoto.com/Katie Dobies

Старый или ненужный текстиль, одеяла и подушки, полотенца (а еще ненужную амуницию вашего четвероного друга) с радостью примут в приютах для животных. Пожертвование в виде вещей можно дополнить. Например, привезти в организацию немного корма или погулять с собаками. Так вы подарите вторую жизнь ненужным вещам, а еще точно поможете волонтерам и животным, которых они опекают.

Еще старые вещи можно пристроить в новую семью через домовые чаты, комиссионные магазины, гаражные распродажи или сервисы по размещению объявлений. Так появляется приятный бонус в виде суммы, которую можно получить за продажу того, что не нужно вам, но пригодится кому-то другому.