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Сегодня, 07:00

5 способов легко поддерживать порядок дома

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Кристина Полонская
Руководитель клининговой компании
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Проверка фактов

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Женщина убирается в ванной.
Фото istockphoto.com

Современная жизнь довольно активная, хочется успеть все везде и сразу. Но это удается немногим. Как упростить то, что касается уборки, расскажем вместе с руководителем клининговой компании Кристиной Полонской.

Чтобы в доме всегда был порядок, а грязь, пыль, мусор и бардак не разрастались буквально на глазах, лучше не откладывать уборку на конец недели и не превращать ее каждый раз в генеральную. Достаточно распределить имеющиеся комнаты по дням недели и ежедневно уделять наведению чистоты и порядка немного времени.

Распределить уборку в комнатах по дням недели

Например:

  • в понедельник убираете кухню;

  • во вторник — туалет и ванную комнату;

  • в среду — спальню и детскую комнату;

  • в четверг — снова кухню, так как загрязняется она довольно быстро;

  • в пятницу — гостиную;

  • в субботу — по минимуму наводите порядок в ванной комнате и туалете; проводите большую стирку и разбор гардероба;

  • в воскресенье — день отдыха.

Понедельник

Уборку кухни, как и любой другой комнаты, стоит начинать сверху вниз, чтобы пыль с высоких полок и шкафов не осаживалась на уже убранное внизу. Исключение — плита: сразу же нанесите на нее средство для удаления жира (используйте при этом перчатки). То же самое можно сделать с микроволновкой и раковиной.

Разберитесь в шкафчиках, протрите пыль сверху, снаружи и изнутри. Чтобы внутри всегда был порядок, разложите все по баночкам и контейнерам. Особенно это касается сыпучих продуктов. Сначала протираете сухой тряпкой, затем влажной.

Далее переходите плавно вниз.

Разберите содержимое холодильника, выбросьте все лишнее, что испортилось или у чего истек срок годности. Раз в две-три недели можно провести влажную уборку холодильника.

В завершение выкиньте мусор, пропылесосьте (подметите) и вымойте полы.

Фото istockphoto.com

Вторник

Туалет и ванная комната требуют особого подхода и более частого внимания. Поэтому уборку в них стоит проводить чаще, например, пару раз в неделю. В нашем графике это вторник и суббота.

Обзаведитесь качественными дезинфицирующими средствами (для раковины и унитаза подойдут с отбеливающим эффектом). Применяйте их исключительно в маске и перчатках. Хорошо проветривайте помещение.

Не забудьте о зеркальных поверхностях. Для них потребуется специальное средство, чистая мягкая тряпочка и бумажные полотенца. Вы можете нанести чистящее средство на поверхность ванны, раковины и унитаза, а в это время, пока оно действует, привести в порядок зеркала, убрать все лишнее.

В завершение — вымойте полы.

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Среда

Уборка в спальных комнатах взрослых и детей подразумевает уборку документов и игрушек, пыли, мытье зеркал и полов, смену белья. Не забываем, что продвигаться нужно сверху вниз. Если есть мягкая мебель и ковры, их нужно пропылесосить.

Четверг

В четверг можно провести уборку кухни в упрощенном режиме:

  • убрать мусор;

  • протереть шкафчики снаружи;

  • вымыть плиту;

  • пропылесосить (подмести) и вымыть полы.

Пятница

В гостиной уберите ненужные журналы и прочий мусор. Протрите пыль, зеркальные и стеклянные поверхности. Пропылесосьте ковры и мягкую мебель. Завершите уборкой полов.

Выходные

В субботу:

  • повторяете уборку туалета и ванной комнаты в легком режиме (моете зеркала, раковину, унитаз и ванну);

  • делаете разбор гардероба и обуви;

  • запускаете большую стирку.

Воскресенье можно посвятить более приятным делам и отдыху.

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Обзавестись эффективными приспособлениями

Чтобы уборка стала проще и эффективнее, обзаведитесь специальными щетками, шваброй, тряпочками и моющими средствами. Они могут стоить дороже, но быть экономичны в расходе, быстро и хорошо выполнять свои функции. Поэтому не пытайтесь сэкономить — придется расплачиваться своим временем и нервами.

Фото istockphoto.com

Уделять уборке ежедневно немного времени

Если воспользоваться предложенным графиком уборки или составить свой персональный, посвящая этому не очень приятному на первый взгляд делу ежедневно совсем немного времени (от 15 до 30 минут), то со временем можно изменить к нему свое отношение. А также обнаружить, что в вашем доме всегда идеально чисто.

Сделать уборку приятным делом

Уборка станет гораздо приятнее, если делать ее под любимую музыку. Включайте и совмещайте приятное с полезным.

Придать уборке дополнительное значение

Уборка — довольно энергозатратное дело. По данным издания Mirror, если чаще одного раза в неделю заниматься уборкой, можно сжигать дополнительно 2690 калорий, что за год составит 139 898 калорий. Так что обычный уход за домом может превратиться в настоящую тренировку и помочь быть в форме.

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Советы и рекомендации
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