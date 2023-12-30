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Как правильно встречать гостей и как вести себя в гостях: советы эксперта
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:00

3 мин.

Как правильно встречать гостей и ходить в гости: 21 совет

Надежда Коломацкая
специалист по этикету и эффективным коммуникациям
Звонит в звонок.
Фото istockphoto.com
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Новогодние праздники — прекрасная пора, когда многие активно ходят и приглашают в гости.
Поэтому мы хотит поделиться рекомендациями по гостевому этикету. Всегда приятно, когда тебя ждут и готовятся к твоему приходу. О чем стоит помнить, если вы хотите быть приятным гостем и гостеприимным хозяином?

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Если гость вы

  1. В гости не принято ходить с пустыми руками. Принесите с собой небольшой подарок — сладости к чаю, вино или фрукты, цветы.
  2. Если вы идете в гости, где есть дети, продумайте небольшие знаки внимания для них, приятные мелочи всегда порадуют маленьких получателей.
  3. Сначала поприветствуйте хозяйку, затем хозяина.
  4. Если вы хотите без предварительного приглашения заехать в гости, то постарайтесь, даже близких людей, заранее (минимум за 1 час) предупредить о своем визите, чтобы не поставить хозяев в неловкое положение.
  5. Если случайно что-то испортили, не предлагайте деньги, сами купите такую же вещь в магазине и вручите хозяевам с извинениями.
  6. Приходите вовремя или на 5-10 минут позже обозначенного времени, но никогда не раньше условленного времени.
  7. Всегда звоните, приносите свои извинения и предупреждайте, если опаздываете более чем на 10 минут.
  8. Когда уходите с мероприятия, где присутствует большое количество людей, попрощайтесь только с хозяевами и близкими знакомыми (либо теми, кто сидел рядом с вами за столом), не стоит прощаться со всеми гостями.
  9. Не принято здороваться и прощаться через порог.
  10. Не злоупотребляйте гостеприимством хозяев (находитесь в гостях не более 2-3 часов, если не обговаливалось иное).
  11. Первыми за стол садятся хозяева и приглашают гостей к столу.
  12. Общайтесь со всеми гостями, не только с теми, с кем были знакомы ранее.
  13. Не настаивайте, чтобы включили/выключили телевизор или вашу любимую/нелюбимую музыку.
  14. Если у вас плохое настроение или самочувствие — не показывайте вида либо не идите в гости.
  15. Заранее предупредите хозяев, если вы не пьете алкоголь или не едите мяса.
  16. Не приводите с собой друзей, детей и домашних животных, если это не было оговорено заранее.
Фото istockphoto.com

Если гости приходят к вам

  1. Необходимо представить гостей друг другу, если они не знакомы (в светском этикете мужчин представляют женщинам, младших представляют старшим), расскажите об интересах и увлечениях, чтобы они смогли найти общие темы для разговора.
  2. Подготовьте туалетную зону к приему гостей: уберите все гигиенические средства, кроме мыла. Подготовьте небольшие полотенца для каждого гостя (либо одно из расчета на 2-3 человек, если гостей много).
  3. Если к вам приходят гости с маленькими детьми, заранее уберите вещи, порча которых вам будет крайне чувствительна, чтобы не создавать лишнего напряжения.
  4. Заблаговременно поинтересуйтесь, есть ли у гостей пищевая аллергия или иные вкусовые особенности и исключения.
  5. Открывайте подарки сразу, как вам их вручили, чтобы подарить эмоции дарителю.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете создать приятную и комфортную атмосферу как для себя, так и для гостей.

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