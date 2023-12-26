Простые идеи для красивого оформления блюд на Новый год

В Новый год многие хозяйки стремятся удивить своих близких и гостей не только вкусными блюдами, но и красивой оригинальной подачей. В этой статье мы вместе с ресторанным обозревателем поделимся несколькими простыми идеями, которые помогут придать новогодним блюдам праздничный вид.

Фруктовая елка

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Одна из самых простых и красивых идей для оформления блюд на Новый год — фруктовая елка. Возьмите большую тарелку, поднос или менажницу и выложите кусочки различных фруктов в форме елочки. Используйте киви, клубнику, мандарины, виноград и другие яркие фрукты, чтобы создать красивое и аппетитное украшение для вашего стола. Однако елку на блюде можно сделать не только из фруктов, но и, например, из нарезки колбасы или сыра.

Украшение блюд с помощью зелени

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Свежая зелень, такая как петрушка, укроп или базилик, может стать отличным украшением для ваших блюд. Можно использовать листья зелени для создания красивых узоров на поверхности салатов или закусок. Например, можно выложить кольцом салат оливье и сверху украсить его веточками укропа, зернами кукурузы. Салат будет выглядеть, как рождественский венок.

Фигурки из овощей

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Можно использовать различные овощи, такие как огурцы, помидоры, морковь. Из них легко вырезать различные фигуры. Например, можно сделать елки из огурцов или животных и звезды из моркови. Эти овощные фигурки могут быть использованы для украшения салатов или закусок.

Новогодние канапе

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При украшении новогодних канапе можно использовать зелень, ягоды, орехи или даже икру, чтобы придать им праздничный вид. Колбасу, например, можно свернуть в виде цветов, из маслин сделать маленьких пингвинов, а тонко нарезанный огурец превратить в парус.

Фигурки снеговиков

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Снеговики из перепелиных яиц могут быть забавным и оригинальным способом украшения новогоднего стола. Для того чтобы их сделать, нужно надеть по два вареных яйца на шпажку друг за другом, положить сверху два кружочка из моркови, а пуговицы и глаза сделать из зернышек перца.