Как не купить лишнего в супермаркете? 3 основных правила

Учимся обходить уловки маркетологов и мерчендайзеров.

В преддверии праздников магазины сильнее, чем обычно, стремятся привлечь покупателей. Ярко оформленные витрины, акции «1+1», скидки, распродажи — в ход идут любые уловки.

Экономист Сергей Толкачев напомнил несколько простых правил, соблюдение которых поможет избежать лишних покупок.

Правило № 1: не идти в магазин без списка

Это правило давно известно, но мало кто его придерживается, а зря. Если следовать четкому плану, а не бесцельно бродить между полками магазина, можно удержаться от импульсивных покупок.

Составлять перечень вещей, которые нужно купить, можно непосредственно перед посещением магазина. Но лучше делать это заранее, чтобы точно ничего не пропустить. Особенно это касается товаров не повседневного спроса. Кроме того, заблаговременное составление списка покупок позволит не купить ничего из того, что уже есть в доме.

О том, какие продукты можно долго хранить и как делать это правильно, рассказали в статье по ссылке ниже.

Правило № 2: избегать импульсивных трат

Магазины, да и производители тоже, стремятся заманить покупателей предложениями «выгоды». Стоит здраво оценивать такие акции.

Например, если продается подарочный набор кофе + кружка, стоит подумать, не выгоднее ли купить просто кофе. Это же касается товаров, которые продаются по акции «3+1» и так далее. Перед покупкой следует оценить, точно ли вам нужно четыре товара этого вида. Особенно, если вы вообще не планировали его покупать и увидели на полке случайно.

Фото Freepik/prostooleh

Особенно важно удерживаться от желания покупать товары, виденные в рекламе.

Правило № 3: не скупать ненужные дешевые товары

Это правило больше касается хозтоваров. Косметика, посуда с праздничной символикой, свечи и прочие мелочи обычно покупаются с целью их кому-то подарить. Но нередко в итоге залеживаются дома.

Так же как и предметы, купленные в надежде, что они когда-нибудь пригодятся. Например, мелкие кухонные приборы типа форм для льда, ножей для нарезки пиццы и так далее. До момента покупки стоит оценить, насколько часто эта вещь будет использоваться. И не окажется ли она в итоге на балконе или сразу на свалке.

Фото Freepik/pvproductions

Чтобы воспитать в себе умение удерживаться от покупки не слишком нужных вещей, можно использовать такие аргументы.

Мелкие вещи занимают свободное пространство, что затрудняет уборку и создает эффект тесноты в помещении.

Если ненужные вещи в итоге выкидывать, следуя моде на «расхламление», это причинит вред окружающей среде. Мусор будет годами разлагаться.

На сэкономленные деньги можно купить что-то более полезное. И не обязательно материальное. Например, вместо чудо-открывалки для пива можно купить билеты в театр или в кино.

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