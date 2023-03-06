Как говорить с ребенком о проблемах в школе? Инструкция от психолога

Иногда лучшая стратегия — это невмешательство.

Выбор школы для ребенка — дело крайне ответственное. От него может зависеть очень многое. Выбор этот делают чаще всего родители, и даже когда ребенок подрастает и просит перевести его в другое учебное заведение, окончательное решение принимает, как правило, тоже взрослый. Если выбор пал на школу «через дорогу», потому что так удобно, то здесь как повезет. Если же изначально выбрали школу не по территориальному признаку, а рейтинговую, языковую, математическую, то стоит задуматься, подойдет ли она ребенку. Такой подход позволит снизить вероятность проблем в будущем, хотя и не защищает полностью от неудачи.

И в типовой школе рядом с домом, и в специализированной с высоким рейтингом у ребенка могут быть проблемы. Рассказываем о том, как родителю говорить с детьми и помогать в решении возможных проблем.

Как понять, что у ребенка проблемы в школе

Нередко девиантное (отклоняющееся) поведение — это реакция на то, что в школе ребенку сложно или, наоборот, все слишком легко и он просто скучает. Наблюдайте! Включенный родитель это сразу заметит. Здесь важно понять, что является причиной плохого поведения. За прогулами, плохой учебой, грубостью всегда стоит боль, ее нужно идентифицировать.

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Поговорить и добиться откровенности можно, если вы с ребенком находитесь в диалоге, он с вами делится. Если нет, то в сложной ситуации он закроется еще больше.

Что делать, если у ребенка проблемы в школе

Что можно сделать? Пойти по схеме: констатация факта и выражение чувств. «Я вижу, что что-то происходит. Меня это беспокоит, я переживаю. Помни, я всегда рядом, всегда на твоей стороне». Если ребенок поверит, что вы на его стороне по-настоящему, вероятность обращения к вам резко повышается.

При этом, говоря, что вы на его стороне, предполагается, что вы на его стороне при любых обстоятельствах. Это значит, вы готовы быть с ним, не отворачиваясь от него в случае его вины или невиновности. Вы поможете ему разобраться в причинах случившегося и найти силы извиниться и измениться, если это необходимо.

Как научиться понимать своих детей, можно прочитать в статье по ссылке ниже.

Нужно ли обращаться к психологу

Идея обратиться к психологу сработает, только когда этого попросит сам ребенок. Принудительный формат не вариант.

А вот родителю психолог может быть необходим уже сейчас. Взрослым нужна поддержка не меньше, чем детям. Периоды девиантного поведения порой длятся не один месяц, и будет здорово, если рядом окажется принимающий взрослый, который к тому же профессионально пройдет с вами «все пороги».

Freepik/freepik

Довольно часто родители хотят «вылечить» ребенка, не вовлекаясь в собственную терапию. Это, к сожалению, путь в никуда. Если рядом нет ресурсного родителя (готового поддержать, помочь, выслушать, включиться в ситуацию), ни один психолог не поможет ребенку.

Как правильно реагировать на проблемы в школе

Бывает так, что ребенок охотно рассказывает родителю о школьных бедах: и педагоги не очень, и дети все вокруг «злыдни». Он ждет, что родитель бросится его спасать.

Например, ситуация: два школьника активно играли, толкали друг друга, запрыгивали на спину. В итоги один из них падает. Через 15 минут мама в школе с обвинениями и угрозами в адрес другого ребенка, он априори виноват. Случается такое? Да, и нередко.

Постарайтесь отслеживать свое поведение, прислушивайтесь к обратной связи, а она обязательно будет. И не пренебрегайте профессиональной помощью. Родитель-спасатель очень быстро свою роль сменит на роль жертвы, получив впоследствии от ребенка обвинения во всех его неудачах.

Что делать, если ребенок жалуется на проблемы в школе

Итак, вы понимаете, что проблема действительно существует.

Начните с того, чтобы спросить у ребенка, как его поддержать. Он определит границу, до которой можно доходить. И если попросит не вмешиваться, то нужно остановиться. Не действуйте за его спиной — потеряете доверие, а восстанавливать его придется долго. Если чувствуете, что ситуация зашла слишком далеко, ребенку в школе небезопасно, попробуйте прояснить, что происходит, через взаимодействие с педагогом (старайтесь всегда иметь добрые отношения с классным руководителем), через ненавязчивый разговор с другими родителями из класса. Обязательно поделитесь своими чувствами. «Мы расстроены, обеспокоены, нам страшно». И дайте поддержку, как описано выше. Выслушивайте до конца, не перебивайте. Не давайте советов, пока не наступил нужный момент. Бывает и так, что решить проблему легкими способами не представляется возможным. Если трудности становятся системными и при этом ни ребенок, ни родитель не готовы к общению с психологом, придется поменять класс или школу, но в этом случае все может повториться и в новом месте.

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