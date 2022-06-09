10 продуктов долгого хранения: как правильно хранить продукты в домашних условиях

Как хранить мясо

Если употребление мяса не противоречит этическим убеждениям, отказываться от него не следует.

В морозильнике мясо сохраняется больше года. Можно купить уже замороженное или использовать свежее. Говядину, баранину, свинину и субпродукты из птицы рекомендуется промывать; мясо птицы и субпродукты из говядины и свинины не моют. Куски мяса, фарш и домашние полуфабрикаты нужно упаковывать в несколько слоев полиэтилена, чтобы предотвратить заветривание и неприятный запах.

Морепродукты.

Как хранить рыбу и морепродукты

В морозилке рыба хранится до 6 месяцев. Целиковую тушку следует выпотрошить, очистить от чешуи, отрезать голову. Филе не требует обработки. Рыбу необходимо обмотать пленкой и разместить отдельно от других продуктов.

Кальмары и креветки лежат в морозилке до полугода. Крабы, гребешки, трепанг, икру нужно употреблять сразу, долго они не хранятся.

Как хранить консервы

В мясных консервах больше жира и желе, чем мяса. Чуть лучше с плодоовощными и рыбными консервами. Зато эти продукты не портятся дольше: в жестяных банках — до трех лет, в стеклянных — до года.

Консервы нужно беречь от температуры выше 25 градусов и от солнечного света, но ставить их в холодильник необязательно.

Продукт из вскрытой жестяной банки следует переложить в стеклянную или пластиковую посуду, в ней его можно на несколько месяцев убрать в морозильник.

Крупы и мука.

Как хранить крупы и муку в домашних условиях

Гречневая, рисовая и овсяная крупы содержат микроэлементы и минералы. Чтобы разнообразить рацион, нужно использовать пшено, перловую, ячневую, пшеничную крупы.

Пшеничная мука вредит здоровью, ее можно заменить ржаной, кукурузной, рисовой, льняной и т. д.

Кладовка для круп и муки должна быть сухой, темной и проветриваемой, чтобы не завелась плесень. Из магазинной тары крупы и муку необходимо пересыпать в холщовые мешки или в плотно закрывающиеся банки из стекла, пластика или жести. В мешках продукты не становятся затхлыми, но могут отсыреть. А если в одном из мешков заведутся вредители, они переберутся в другие припасы.

Почти все крупы следует использовать за 9-12 месяцев, пшено — за 6 месяцев, иначе оно начнет горчить. Срок годности муки зависит от ее вида: нутовая мука хранится 4 месяца, ржаная — около двух лет.

Фасоль, чечевицу, горох и нут.

Как хранить фасоль, чечевицу, горох и нут

Из бобовых можно готовить первые и вторые блюда, а еще они незаменимы для веганов. Сушеные фасоль, горох, маш, нут и чечевица должны лежать в сухом темном проветриваемом помещении не более 9-12 месяцев.

Сколько и как хранить макароны

Макароны из твердых сортов пшеницы употребляют даже профессиональные спортсмены.

Полезные свойства сохраняются до трех лет. Макароны можно хранить где угодно, даже в холодильнике, пересыпать их в отдельные емкости не требуется.

Макаронные изделия.

Как хранить овощи и грибы

Овощи, особенно мытые, в городских квартирах быстро портятся, поэтому их лучше покупать по мере надобности.

Картошку, капусту и салат нужно освободить от полиэтилена и положить в отсек для овощей. Морковь, перец, тыкву, кабачки и баклажаны можно заморозить: вымыть, почистить, порезать, разложить по отдельности или в виде миксов в контейнеры или полиэтиленовые пакеты. Но через 3-6 месяцев такие заготовки становятся водянистыми и невкусными, как и при повторном замораживании.

Укроп необходимо измельчить, смешать с солью и держать в холодильнике в закрытой стеклянной банке. Кроме того, укроп, крапиву, сныть и другие травы можно высушить и хранить в мешочках.

Грибы лучше сушить или солить. Белые хорошо переносят и засушивание, и засаливание, грузди принято солить, а опята — мариновать. Культивированными грибами типа шампиньонов не стоит запасаться.

Виноград.

Способы хранения фруктов, ягод и орехов

Ягоды хорошо переносят заморозку. Их следует быстро промыть в дуршлаге, обсушить, разложить в один слой в морозилке, после замораживания ссыпать в пакет или контейнер, использовать в течение полугода.

Почти все ягоды, кроме вишни, можно засыпать сахаром и оставить в холодильнике в плотно закрытой стеклянной посуде: они продержатся год. Варенье нужно употребить за три года, а варенье из вишни с косточками — за год.

Шиповник и черемуху целесообразнее засушить.

Фрукты, кроме яблок, не предназначены для длительного хранения. Яблоки можно засушить: помыть, порезать, выложить в один слой на газете или подносе в солнечном месте. Сушеные ягоды и сухофрукты долго не портятся, если разместить их в сухом проветриваемом месте.

Орехи в скорлупе нужно содержать в сухом проветриваемом месте, но не более полугода, иначе ядра высохнут изнутри. Очищенные орехи, если они не в вакуумной упаковке, запасать нельзя.

Как хранить масло

Помимо подсолнечного, кукурузного и оливкового масла используется кунжутное, кокосовое, трюфельное. Жидкое кокосовое масло нужно убирать в шкаф, а твердое — в холодильник. Остальные масла держат в темном прохладном месте: открытые — полгода, целые — год.

Сливочное масло необходимо поместить в морозилку, так оно не прогоркнет около трех месяцев. Перетапливание продлит срок годности еще на пару месяцев.

Специи.

Как хранить пищевую соль, приправы и сахар

Приправы, соль и сахар, сколько бы ни называли их белой смертью, улучшают вкус еды. Приправы и соль впитывают запахи и отсыревают, поэтому их есть смысл пересыпать из фабричной тары в специальные банки. Банки нужно поставить в темном месте — надолго или навсегда.

Сахар можно оставить в мешке или пакете, с ним ничего не случится даже за пять лет.

Мария Сальникова