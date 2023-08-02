Как отдохнуть на Шри-Ланке до 100 000 рублей

Шри-Ланка — остров рядом с Индией, где можно увидеть синих китов, чайные плантации и потрясающие закаты. В рассказы о Синдбаде-мореходе из «Тысячи и одной ночи» Шри-Ланка вошла под именем «Серендиб» как страна драгоценных камней и кокосовых пальм. Здесь в разное время побывали Николай Рерих, Чехов, Бернард Шоу, Николай II и даже Че Гевара. По легенде, на горе Шри-Пада отпечаток своей стопы оставил Адам, когда спускался на землю. Завораживает, правда?

Вместе с основателем турагентства Марией Романовой рассказываем, сколько будет стоить самый бюджетный вариант отдыха в стране древних храмов, экзотической природы и риса с карри.

Цены рассчитаны на перелет из Москвы.

Когда лететь на Шри-Ланку и стоимость перелета

Ехать на Шри-Ланку можно в любое время года. Понятие «не сезон» достаточно условно: главное, выбрать правильное направление. Так, например, северо-восточное побережье острова по своему климату отличается от излюбленных туристами мест. Джунгли, мощный океан, серфинг — все это доступно путешественникам в Тринкомали, Нилавели или Калкуде даже в летние «несезонные» месяцы. Билеты на самолет до Коломбо с комфортной пересадкой можно найти за 40 000 рублей с человека в одну сторону, если бронировать их за 10 дней до вылета. Однако на агрегаторах можно поймать билеты за 70 000 с человека в обе стороны.

Многие туристы выбирают Шри-Ланку из-за простоты въезда: визу можно оформить как онлайн, так и по прилете на остров. Она действует 30 дней и ее несложно продлить в миграционном центре, если вы вдруг поймете, что не успели насладиться серфингом и древними храмами за месяц. Для поездки фактически нужен лишь загранпаспорт и любая туристическая страховка. Однако за этим лучше обращаться к профессиональным турагентам — они помогут максимально облегчить процедуру въезда в страну.

Фото istockphoto.com

Жилье и еда

Цены на перелет могут пугать, зато на острове несложно сэкономить на еде и аренде жилья. За 2500 рублей в сутки вполне можно найти комфортный просторный номер с кондиционером, завтраком и бассейном на территории отеля. Лайфхак: для поиска жилья многие путешественники используют местные платформы и социальные сети. Например, сайт Lanka Property Web или чаты в Telegram. Самые выгодные предложения нередко можно «поймать» именно там. А тем, кто приехал на Шри-Ланку надолго, рекомендуем прогуляться по улицам города или деревни и обратить внимание на таблички For Rent. Именно общение с местными жителями может вывести туристов на лучшие варианты аренды.

Еда на Шри-Ланке простая и недорогая. Часто невкусная, поэтому к выбору заведений нужно относиться с осторожностью и советоваться со своим турагентом при бронировании отеля или другого жилья.

Фото istockphoto.com



Не стоит упускать возможность попробовать уличную еду у местных торговцев: например, роти, лепешка из пшеничной муки с начинкой, обойдется примерно в 100 рублей. А котту роти, мелко нарезанные роти с курицей или морепродуктами, стоит около 400 рублей. Помните, в заведениях для местных цены на еду в 2-3 раза дешевле, чем в туристических кафе и ресторанах. Если вы видите место, где много ланкийцев, — это хороший признак.

Фото istockphoto.com

Развлечения

Путешественники приезжают на Шри-Ланку, чтобы лениво отдохнуть на островном пляже, увидеть невероятную обзорную площадку «Конец света», посерфить и поснорклить, а также посетить древние храмы и чайные фабрики. Цены на все развлечения варьируются в разных регионах и зависят от сезона.

Путешественники на Шри-Ланке также могут отправиться на «туристическую охоту» за китами. Водные экскурсии, во время которых можно увидеть величественных животных, стоят примерно 10 000 рублей с человека. В эту цену обычно входит трансфер, чай, кофе и три приема пищи на борту, а также таблетка от морской болезни. Цена для детей обычно ниже.

Еще один популярный вид досуга на острове — сафари на джипе. Стоимость такого приключения варьируется от 6 000 до 17 000 тысяч рублей на человека в зависимости от длительности и национального парка. В эту цену включено все необходимое: завтраки, аренда джипа, налоговые сборы и билет в парк.

Фото istockphoto.com

Обычно путешественники остаются под большим впечатлением от цейлонских сафари: когда еще увидишь слонов, леопардов, пятнистых оленей, буйволов и множество экзотических птиц в естественной среде обитания?

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