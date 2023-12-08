Как научиться играть в шахматы с нуля: советы и термины

Игра в шахматы может показаться сложной, но с правильным подходом она становится невероятно увлекательной. Вместе с экспертом рассмотрели ключевые шаги по обучению с нуля.

Что такое шахматы

С персидского языка слово «шахматы» переводится как «король умер». Действительно, издревле эта игра считалась уделом правителей и военачальников, потому что имитирует войну между двумя королевствами.

Сейчас шахматы из игры превратились в настоящий спорт. Они все так же развивают в человеке логику, пространственное мышление и умение стратегически мыслить.

Отличительная особенность шахмат от шашек или игры в карты — это почти полное отсутствие роли удачи в игре. В начале партии оба игрока находятся на равных, и исход зависит только от принятых решений, а не от везения. Поэтому шахматы издавна считаются игрой, которая учит человека опираться на интеллект и логику, а не на случай.

Фото PeopleImages/www.istockphoto.com

История игры

Об истории шахмат известно очень мало. Есть несколько легенд об их происхождении, но наверняка известно лишь то, что игра возникла где-то в Азии. Игры, похожие на шахматы, были обнаружены на египетских скульптурах. Найдены письменные документы тысячелетней давности, в которых они упоминаются. Однако шахматы тех времен не были такими, какими люди их знают сейчас. Они претерпели множество изменений.

Европейская история шахмат началась тысячу лет назад. В то время они были любимой игрой знатных и образованных людей в Испании. В феодальных замках и при княжеских дворах ее воспевали в поэмах. На протяжении веков она оставалась аристократической, благородной, королевской игрой, доступной лишь людям с утонченным вкусом и образованием. Позже она проникла в Италию и Францию и наконец нашла свой дом везде, где ступала нога человека.

Фото Esin Deniz/www.istockphoto.com

Какие термины нужно выучить новичку

Прежде всего человеку, который хочет научиться играть в шахматы, необходимо освоить базовые термины:

Фигуры — это шахматные фишки, которые игроки используют для игры на доске. Основные фигуры в шахматах — это король, ферзь, ладья, слон, конь и пешка. Каждая фигура имеет уникальные правила перемещения, что определяет их роль в тактике и стратегии партии. Король — самая важная фигура, а защита его становится приоритетной целью каждого игрока. Ферзь считается наиболее сильной фигурой из-за ее мобильности и мощной атакующей способности. Ладьи, слоны и кони имеют свои уникальные ходы, ограниченные тем или иным образом, что делает их полезными в различных игровых ситуациях. Мат — это ситуация, когда король одного из игроков оказывается под угрозой взятия. И фигура не может уйти на клетку, которая не находится под атакой противника. Это также означает, что игрок пришел в тупик — его король не может быть спасен. В такой ситуации другой участник объявляет «шах и мат», и партия считается завершенной в его пользу. Шах — это ситуация, когда король одной стороны находится под угрозой взятия со стороны фигуры противника. Если игрок не может предотвратить угрозу, это называется «шах». Участник должен принять меры для того, чтобы защитить своего короля. Пат — это ситуация, когда у игрока нет возможных ходов, но его король не находится под нападением (то есть нет шаха). Это означает ничью, так как игрок не может сделать ход, который не поставит его короля под угрозу. Рокировка — это особый ход, при котором король и одна из ладей перемещаются в один ход. Король двигается на две клетки в сторону ладьи, а ладья перескакивает через короля и оказывается на клетке, находящейся с другой стороны от короля. Рокировка доступна только в том случае, если ни король, ни ладья не совершали до этого ходов и между ними нет других фигур. Этот ход часто используется для того, чтобы поместить короля в более безопасное положение. Взятие — это ход, при котором фигура одной стороны перемещается на клетку, занимаемую фигурой противоположной стороны, и убирает ее с доски. При этом взятие может осуществляться по диагонали (как для слона или ферзя), по вертикали или горизонтали (как для ладьи и ферзя) или специальным образом для пешки, что зависит от конкретных правил движения фигур в шахматах. Дебют — это начальный этап партии, когда игроки развивают фигуры, стараясь занять оптимальные позиции на доске, защитить короля и подготовиться к середине игры. Существует множество известных дебютных систем, каждая из которых имеет свои особенности и названия, например испанская партия, французская защита, сицилианская защита и т. д. Дебюты изучаются шахматистами для преимущества в открытии игры и подготовки к следующим этапам партии. Миттельшпиль — это второй этап партии, который начинается после завершения дебюта. В этот момент игроки стремятся усилить свои позиции, активизировать фигуры и подготовиться к концовке. В миттельшпиле игроки также часто начинают формировать планы нападения или обороны, строят стратегические позиции, осуществляют контроль над центром и диагоналями, а также укрепляют позиции своего короля. Все эти факторы делают миттельшпиль важным этапом партии, где принимаются решения, которые могут определить исход матча. Эндшпиль — это заключительная фаза партии, когда на доске остается небольшое количество фигур. В этот момент игроки должны использовать свои пешки и фигуры максимально эффективно для достижения победного результата, будь то мат, выигрыш по времени или выигрыш материального преимущества. В эндшпиле умение правильно играть пешками и активизировать короля становится особенно важным, поскольку каждое неправильное движение может привести к поражению. Эта фаза шахматной партии требует от игроков развитых стратегических и тактических навыков. Шахматный этюд — это задача, созданная для демонстрации интересных тактических и стратегических идей в шахматах. В отличие от обычной игры в шахматном этюде игроку предлагается найти лучшие ходы для достижения определенной цели, например мат в несколько ходов или выигрыш материального преимущества. Этюды могут быть созданы как для развлечения и обучения, так и для турнирных целей.

Фото Andy Cossins/www.istockphoto.com

Как выучить правила шахмат

Выучить, как ходят фигуры

Первое, что нужно сделать начинающему шахматисту, — это изучить то, как по доске передвигаются фигуры. В отличие от шашек в этой игре существует шесть разных наименований «фишек», и каждая из них ходит по-разному. Например, конь ходит под углом (буквой Г) — от такой необычной траектории движения и пошло выражение «ход конем».

Сначала кажется, что запомнить, как ходят фигуры, очень сложно. Сейчас для решения этой проблемы существуют специальные приложения для смартфона: как англоязычные, так и на русском языке. Кроме того, есть программы для детей, где обучение происходит в игровой форме.

Изучить победные комбинации

Комбинацией в шахматах называется определенное сочетание ходов. Несмотря на то что в шахматах их может быть бесконечное количество, есть определенные тактические приемы, которые можно научиться использовать. Для этого нужно развивать так называемое комбинационное зрение — умение видеть, какую комбинацию и в какой момент партии можно применить.

Много практиковаться

Во время игры у вас будет возможность применить все теоретические знания, которые вы приобрели за время обучения. По-настоящему отточить навыки игры в шахматы можно только в условиях реальной партии. Сейчас для тренировки даже не требуется искать оппонента. Существует множество сайтов, где можно соревноваться как с виртуальным соперником, так и с другими игроками в режиме реального времени.

Книги для начинающих

Хосе Рауль Капабланка «Основы шахматной игры»

Кубинец Хосе Рауль Капабланка считается одним из величайших шахматистов в истории. В этой книге он делится секретами своей безупречной техники. Книга представляет собой набор правил и приемов, необходимых для освоения основ шахматной игры. В ней рассматриваются основные элементы игры: ходы фигур, правила взятия, рокировка, тактические приемы и многое другое. Капабланка помогает начинающим игрокам разобраться в основах шахмат.

Юрий Авербах, Александр Котов «Шахматная школа»

«Шахматная школа» Юрия Авербаха и Александра Котова — это классическое учебное пособие, которое помогает начинающим шахматистам освоить основы игры и улучшить навыки. Книга содержит подробные объяснения правил игры, основных тактических приемов, стратегий и планов игры. Авторы также предлагают множество практических заданий и упражнений, которые помогут читателям закрепить полученные знания. «Шахматная школа» — отличный ресурс для всех, кто хочет стать лучшим шахматистом.

Фото evgenyatamanenko/www.istockphoto.com

Юрий Авербах «Путешествие в шахматное королевство»

Эта книга представляет собой увлекательное путешествие в мир шахмат, рассказанное опытным гроссмейстером и педагогом. В книге Юрий Авербах делится своими знаниями и опытом, рассказывая о том, как стать успешным шахматистом. Он рассматривает различные аспекты игры, начиная от основных правил и тактики и заканчивая психологией и подготовкой к соревнованиям. Книга содержит множество примеров из практики, а также советов по самосовершенствованию. «Путешествие в шахматное королевство» — это отличный выбор для тех, кто хочет улучшить свои шахматные навыки и достичь новых высот в игре.