Кто родился 26 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 июля.

Сандра Буллок

Сандра Буллок — американская актриса, обладательница премии «Оскар». Родилась 26 июля 1964 года в Арлингтоне, штат Вирджиния, США. Сегодня она отмечает 60-летний юбилей. Мировое признание актрисе принесла роль в фильме «Скорость». Также она сыграла в других известных фильмах: «Время убивать», «Мисс Конгениальность», «Столкновение», «Невидимая сторона» и др.

Стэнли Кубрик

Стэнли Кубрик — американский кинорежиссер и продюсер. Родился 26 июля 1928 года в Нью-Йорке. Большинство из его кинолент стали классикой, но вписал он свое имя в историю кино благодаря «Космической одиссее» и «Заводному апельсину». Кинорежиссера не стало в 1999 году.

Фото Global Look Press

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