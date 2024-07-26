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Сегодня, 01:05

Кто родился 26 июля: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
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Актриса Сандра Буллок
Фото Global Look Press

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 июля.

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Сандра Буллок

Сандра Буллок — американская актриса, обладательница премии «Оскар». Родилась 26 июля 1964 года в Арлингтоне, штат Вирджиния, США. Сегодня она отмечает 60-летний юбилей. Мировое признание актрисе принесла роль в фильме «Скорость». Также она сыграла в других известных фильмах: «Время убивать», «Мисс Конгениальность», «Столкновение», «Невидимая сторона» и др.

Фильмы где снялся один актер. Том Хэнкс, Сандра Буллок и другие: 9 фильмов одного актера

Стэнли Кубрик

Стэнли Кубрик — американский кинорежиссер и продюсер. Родился 26 июля 1928 года в Нью-Йорке. Большинство из его кинолент стали классикой, но вписал он свое имя в историю кино благодаря «Космической одиссее» и «Заводному апельсину». Кинорежиссера не стало в 1999 году.

Режиссер Стэнли Кубрик
Фото Global Look Press

Кто еще родился 26 июля

  • Дмитрий Павлов (1938) — советский и российский эколог, ученый, ихтиолог, академик РАН.

  • Сальвадор Альенде (1908 — 1973) — чилийский государственный и политический деятель, президент Чили (1970-1973).

  • Олдос Хаксли (1894 — 1963) — английский писатель.

  • Карл Юнг (1875 — 1961) — швейцарский психолог и психиатр.

  • Бернард Шоу (1856 — 1950) — британский писатель и драматург, Нобелевский лауреат.

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