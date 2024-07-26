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26 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

День парашютиста отметят в России 26 июля
Мария Задорожная
Автор
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День парашютиста
Фото Pavliha/istockphoto.com

26 июля отмечается День парашютиста, Всемирный день тофу и День Архангела Гавриила. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День парашютиста

26 июля 1930 года группа советских летчиков и механиков впервые совершила серию прыжков с самолетов под Воронежем. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в Советском союзе.

День системного администратора

Праздник не имеет фиксированной даты. Отмечается в последнюю пятницу июля. Цель торжества — выразить благодарность сотрудникам, которые выполняют обязанности системных администраторов.

День системного администратора
Фото gilaxia/istockphoto.com

Международные праздники

Всемирный день тофу

Праздник учредило в 2014 году Общество защиты животных (SPA) Канады. Цель — желание привлечь внимание общества к тофу как к отличной альтернативе мясных продуктов. Это отличный источник аминокислот, железа, кальция и других микроэлементов.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 июля

  • День дяди и тети;

  • День загадывания загадок;

  • День эсперанто;

  • Международный день сохранения мангровых экосистем.

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Церковные праздники

Собор Архангела Гавриила

Собор Архангела Гавриила празднуется православными верующими два раза в год — на следующий день после Благовещения (8 апреля) и 26 июля.

Церковные праздники 26 июля
Фото AlenaZamotaeva/istockphoto.com

Архангел Гавриил был избран Богом, чтобы благовестить Деве Марии и всем людям великую радость о Воплощении Сына Божия. Поэтому на следующий день после Благовещения, прославив Пречистую Деву, благодарят не только Господа, но и почитают Архангела Гавриила.

Поводом к установлению второго дня празднования (26 июля) послужила дата освящения в 17 веке в Константинополе храма, воздвигнутого в честь святого Архистратига.

Какие еще церковные праздники отмечают 26 июля

  • День памяти преподобного Стефана Савваита.

Традиции и приметы на 26 июля

26 июля православные верующие отмечают Собор Архангела Гавриила. Его почитают как одного из семи главных ангелов. В народе праздник называют День Архангела Гавриила, или Гавриилов день.

Традиции праздника

  • Предки обязательно шли в церковь и храмы, ставили свечу Архангелу Гавриилу, молились.

  • Люди пекли пироги и угощали ими нуждающихся. Считалось, что после таких поступков будет благоволить удача.

Традиции и приметы 26 июля
Фото GMVozd/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Бездельничать.

  • Отказывать просящим, иначе можно оказаться на их месте.

  • Совершать важные сделки и начинать новые дела.

  • Плохо обращаться с хлебом, выбрасывать его.

  • Посещать баню, иначе можно заболеть.

Погодные приметы

  • Сухой день — к теплой осени.

  • Сильный дождь — к неурожайному году.

  • Грачи сбились в стаи — осень придет рано.

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