Москвичам рассказали, какая погода будет в августе

Жителей столичного региона ждет прохладный август. Столбики термометров ночью будут опускаться до 12 градусов тепла, а днем — подниматься до 21 °C.

«Август не будет щедрым на тепло: по температурному фону он будет близок к многолетней норме: ночь — плюс 12, день — плюс 21,5 с незначительным, на 0,5-1 градус, превышением нормы и с дефицитом осадков 20 процентов», — рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом после выходных в Москве ожидается резкое падение атмосферного давления, поэтому в данный период ожидаются осадки. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».



«Наиболее заметные осадки ожидаются в понедельник, в последующем тоже будут осадки, но не такие сильные. Но, самое главное, будет облачная погода. Воздушные массы, которые будут поступать в Москву, будут не теплые, они сформировались над Северным Ледовитым океаном», — сказал специалист.