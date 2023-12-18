Чем опасно не чистить стиральную машину и как почистить ее правильно

Правильный и своевременный уход за бытовой техникой, в том числе за стиральной машиной, не только влияет на срок ее службы, но и нередко позволяет избежать различных проблем со здоровьем. Вместе с мастером бытовой техники и врачом-дерматовенерологом разбирались, как почистить стиральную машинку и почему это так важно делать.

Очищение от накипи

Как очистить стиральную машину от накипи

Накипь — это твердые отложения, которые скапливаются на нагревательном элементе и в барабане машинки. Если вы стали замечать белый налет на различных деталях, то это верный признак того, что пора провести чистку.

Сделать это возможно двумя способами. Можно взять профессиональный раствор для декальцинации и использовать его согласно инструкции. Однако реально обойтись и домашними средствами. От накипи хорошо помогает лимонная кислота. Возьмите 60-100 г и засыпьте в отсек для порошка. Выберите режим стирки с максимальной температурой (80-90 °C) и включите машинку. Один цикл холостой (то есть без вещей) работы позволит растворить накипь.

Также можно воспользоваться уксусом: два стакана вещества залейте в барабан и поставьте на самый продолжительный режим. Для большей эффективности можно через пять минут после начала работы машины поставить стирку на паузу на час, после чего продолжить работу.

Чем опасна накипь

Очистка от накипи обеспечивает эффективную работу ТЭНа — трубчатого электронагревателя. Он наиболее подвержен образованию таких отложений. Когда ТЭН покрывается налетом, он перестает нагревать воду и сам перегревается. Это значительно снижает срок его службы, а замена обойдется в несколько тысяч рублей. Накипь также вредит резиновым деталям машины. Из-за нее они затвердевают и не выполняют свою функцию.

Одежда, которую стирают в долго не чищенной машинке, быстрее теряет цвет. Налет оседает на волокнах ткани и делает их жесткими и тусклыми.

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Накипь не только снижает качество стирки, но и вредит здоровью. Из-за налета вода становится жесткой и удерживает в ткани частицы порошка и мыла. В результате в одежде накапливается не только невыведенная грязь, но еще и химические вещества из порошка.

Очищение от грязи и налета

Как очистить стиральную машину от грязи

Много грязи скапливается в барабане и в патрубках — деталях, которые осуществляют подвод и вывод воды из барабана.

Если загрязнения не очень сильные, то можно обойтись специальным средством, которое можно приобрести в отделе бытовой химии. Оно не только очистит стиральную машину, но и избавит от неприятного запаха.

В противном случае необходимо разобрать машинку и вручную вычищать грязь из патрубков, шланга и барабана.

Чем опасна грязь в стиральной машине

Если машину не чистить, то из нее начнет исходить неприятный запах. Впоследствии грязь и склизкие отложения будут оседать на одежде. Это не только оставит некрасивые разводы на чистых вещах, но и придаст им неприятный тухлый запах.

Кроме того, врачи предупреждают, что грязь в машинке — это угроза здоровью человека, так как она способствует размножению вредных микроорганизмов.

Очищение от плесени

Как очистить стиральную машину от плесени

Отдельное внимание стоит обратить на очищение машинки от плесени. Плесень чаще всего образуется в манжете — так называется уплотнительная резинка люка машины. Поскольку она имеет несколько складок, там часто скапливается вода.

Для уничтожения плесени можно прибегнуть к домашним методам. Четыре вещи, которые не любит плесень, — это кислая среда, агрессивные щелочи, сухость и высокая температура. Поэтому сначала нужно приготовить один из следующих растворов:

2 стакана воды + 1/2 стакана перекиси водорода + 1/4 стакана лимонного сока;

2 стакана воды + 1/4 стакана лимонного сока (или лимонной кислоты) + 1/2 стакана дистиллированного белого уксуса;

1 часть отбеливателя и 4 части воды;

Затем нанесите выбранный раствор на пораженные участки (обязательно наденьте перчатки и респиратор). Потрите плесневые пятна тряпкой или старой зубной щеткой. Остатки приготовленного средства вылейте в барабан и запустите цикл на самой высокой температуре.

Фото onurdongel/www.istockphoto.com

Если после этого затхлый запах не исчез, возможно, плесень растет в труднодоступных местах. В таком случае придется обратиться за помощью к профессионалу.

Чем опасна плесень в стиральной машине

Плесень не только портит внешний вид прибора, но и может нанести серьезный вред здоровью. Если стирать в зараженной машинке, одежда потом может вызывать зуд и покраснения на коже. В более серьезных случаях плесневые споры могут стать причиной приступов астмы, кашля, диареи, вздутия и даже нарушений памяти.