Врач объяснила, когда ребенку противопоказаны занятия футболом
Травматолог, ортопед Олеся Арсланова рассказала «СЭ», в каком случае ребенку противопоказаны занятия футболом, хоккеем и баскетболом. «Эти виды спорта требуют повышенной активности и выносливости, поэтому противопоказаны детям при сильном плоскостопии», — пояснила специалист.
По словам Олеси Арслановой, футболом, хоккеем и баскетболом при плоскостопии дети могут заниматься только на любительском уровне, без экстремальных нагрузок. При этом нужно правильно подбирать спортивную обувь и уделять внимание разминке. В противном случае плоскостопие может усугубиться.
Какие еще виды спорта и физической активности могут быть опасны для детей, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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