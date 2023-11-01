В Москве пройдет первый отраслевой форум «КорпСпорт — 2023»

10 ноября в Москве состоится первый в России форум по поддержке корпоративного спорта «КорпСпорт-2023». Мероприятие проведет Ассоциация развития корпоративного спорта совместно со Школой бизнеса «Синергия».

В форуме примут участие более 30 спикеров: лидеры российских компаний, государственные деятели и спортсмены. Они расскажут о текущих трендах в области корпоративного спорта и его роли в продуктивности и уровне жизни сотрудников. В очном формате за выступлениями экспертов будут следить более 300 человек, а дистанционно — более 10 тысяч.

«Форум «КорпСпорт-2023» — один из проектов Ассоциации, который позволяет объединить экспертов в области корпоративного спорта на одной площадке и создает пространство для обсуждения целей и перспектив развития сферы, а также лучших практик по привлечению сотрудников к занятиям спортом», — рассказал представитель Ассоциации Владислав Клецкин.

В ходе мероприятия также пройдут pitch-сессии, где будут представлены идеи для проектов популяризации спорта и программ well-being среди сотрудников.

Кроме того, 10 ноября состоится церемония награждения II Национальной премии в области развития корпоративного спорта.

Узнать больше о мероприятии и пройти регистрацию можно на официальном сайте мероприятия.