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Ученые обнаружили, что нейросети научились располагать к себе людей
Хобби и развлечения

23 февраля, 17:10

1 мин.

Ученые обнаружили, что нейросети научились располагать к себе людей

Мария Маковей
Автор
Искусственный интеллект.
Фото AntonioGuillem/istockphoto.com
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Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Хосе и других научных учреждений выяснили, что виртуальные помощники на основе нейросетей научились располагать к себе людей, меняя свой стиль общения, сообщает научный журнал Management Science.

По словам исследователей, виртуальные агенты ИИ могут автономно разрабатывать стратегии, чтобы убедить окружающих в своей надежности.

Это означает, что искуственный интеллект имеет огромный потенциал в сферах, где требуется доверие и взаимопонимание, заключили исследователи.

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