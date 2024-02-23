Ученые обнаружили, что нейросети научились располагать к себе людей

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Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Хосе и других научных учреждений выяснили, что виртуальные помощники на основе нейросетей научились располагать к себе людей, меняя свой стиль общения, сообщает научный журнал Management Science.

По словам исследователей, виртуальные агенты ИИ могут автономно разрабатывать стратегии, чтобы убедить окружающих в своей надежности.

Это означает, что искуственный интеллект имеет огромный потенциал в сферах, где требуется доверие и взаимопонимание, заключили исследователи.