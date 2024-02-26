Психолог объяснил, что делать, если любимый человек общается с бывшим партнером

Психолог Илья Чернышков считает, что общение любимого человека с бывшим партнером — это признак нездоровых отношений, на который следует обратить особое внимание.

«Если вы заметили этот тревожный сигнал, нужно спокойно, но решительно обозначить партнеру свою позицию. Не следует сразу начинать скандал или, наоборот, пытаться избегать проблемы, списывая все на случайность», — сказал психолог.

Эксперт подчеркнул, что такие люди всегда возникают не просто так. Возможно бывших партнеров до сих пор связывают какие-то нерешенные вопросы или еще не остывшие чувства, пишет «СЭ».