Столичные вузы открыли двери к Дню студента

В честь Дня российского студенчества, который отмечается ежегодно 25 января, столичные вузы распахнули свои двери для всех. Гостей ждет серия экскурсий, включающая 11 увлекательных прогулок по историческим местам. Это отличная возможность изучить историю в сопровождении опытного экскурсовода, поскольку попасть в эти здания в обычный день довольно трудно. Присоединиться к прогулкам по объектам культурного наследия могут все желающие.

Глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что вниманию участников экскурсии будут представлены подвалы XV века, палаты Печатного двора и Синодальной типографии в РГГУ. «В доме Дурасова (НИУ «ВШЭ») можно будет осмотреть интерьеры и познакомиться со стилем классицизма. В Московском архитектурном институте участников прогулок ждет комбинация разных эпох: классицизм, ренессанс, рациональный модернизм и московский барокко. Все это многообразие представлено в единой архитектуре комплекса зданий. В дополнение ко всему можно будет посетить Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Московский государственный университет геодезии и картографии, а также Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», — сообщили в Информационном центре Правительства Москвы.