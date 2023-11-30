Cколько продлятся новогодние каникулы у россиян

2024 год — високосный, поэтому в нем будет на один рабочий день больше. Но при этом россиян ждут длинные новогодние каникулы — 10 дней, пишет «СЭ».

Отмечать самый волшебный праздник мы начнем в 2023 году. Новогодние каникулы стартуют уже с 30 декабря. Однако официальными праздничными выходными считаются дни с 1 по 8 января включительно. То есть первым рабочим днем в 2024 году станет вторник, 9 января.

Рождество (7 января) выпадает на воскресенье, а сочельник (6 января) — на субботу. Поэтому эти выходные перенесены на 10 мая и 31 декабря следующего года.