Психолог объяснила, что такое дисморфофобия

В разговоре с «СЭ» медицинский психолог Ирина Бабкина рассказала, что такое дисморфофобия и почему она возникает.

По ее словам, дисморфофобия — это психическое расстройство, характеризующееся излишним зацикливанием на мнимых внешних недостатках. Человек с таким синдромом избегает социальных контактов, закрывает участки тела, которые не принимает, увлекается опасными изменениями во внешности.

«Чрезмерная озабоченность своими недостатками может повлиять на жизнь человека. Например, девушка считает себя недостаточно красивой и каждый день тратит по несколько часов на макияж и укладку волос. Из-за этого она постоянно опаздывает на важные рабочие встречи, портит отношения с руководством и приобретает невротическое расстройство», — объяснила врач.

Кроме того, психолог предупредила, что такое состояние может привести к негативным последствиям — депрессии и даже суициду.