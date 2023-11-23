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Сегодня, 10:30

Психолог объяснила, в чем причина отсутствия новогоднего настроения

Мария Маковей
Автор
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Грустная девушка одна сидит за столом в Новый год
Фото skynesher/istockphoto.com

До Нового года осталось совсем немного. Улицы уже нарядились в праздничные украшения: елки, гирлянды, игрушки. Но вопреки всеобщей радости, некоторые из нас чувствуют апатию, раздражение, усталость и одиночество. Эксклюзивно для «СЭ» медицинский психолог Ирина Бабкина рассказала, как связаны депрессия и Новый год и как бороться с предпраздничной хандрой.

По ее словам, чаще всего причина плохого настроения перед праздниками кроется во внешних факторах: накопленная усталость, стресс или отсутствие близкого человека рядом, с которым можно разделить радость. Иногда новогодняя хандра связана с дефицитом витаминов и изменениями гормонального фона.

«Новогодней депрессии чаще всего подвержены те, кто относится к праздникам с позиции перфекционизма — люди, занимающиеся подготовкой самого праздника, новогодних каникул. Они берут на себя всю ответственность за новогоднюю радость и счастье других. А когда что-то идет не по плану — сильно переживают и расстраиваются. По сути Новый год для них не праздник, а работа!» — объясняет эксперт.

Психолог советует проще относиться к праздничным событиям и, прежде всего, отдыхать.

«Окружите себя новогодними ароматами, они помогают снимать стресс. Это могут быть запах мандаринов, корицы, аниса, гвоздики или хвои. Не забывайте про музыку. Кто-то любит новогодние песни из мультфильмов, а кто-то ностальгирует по детству под советские мелодии», — говорит Ирина Бабкина.

Как утверждает доктор, Новый год — это отличное время для семейных и дружеских вечеров. Не стоит в одиночестве проводить праздничные каникулы, необходимо больше общаться, ходить в кино, на прогулки, устраивать себе небольшой шоппинг. Ведь человек — сам творец новогоднего настроения.


Психолог перечислила девять тревожных симптомов депрессии.

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