В Москве состоялся первый фестиваль латиноамериканских танцев «Гранде Фиеста»

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18 и 19 ноября в самом сердце столицы на площадке «Арбат 21» прошел международный танцевальный фестиваль «Гранде Фиеста». Мероприятие посетило около 2000 человек.

Команды лучших хореографов и эксперты музыкального искусства из Испании, Литвы, Аргентины и России подарили гостям море полезной информации и порадовали зажигательными выступлениями.

Организатор международного танцевального события — опытная команда «Играшоу» во главе с чемпионом России по бачата-шоу — Алексеем Колесниковым.

«Наш первый фестиваль состоялся и все прошло даже лучше, чем предполагалось. Мы получили огромное количество положительных отзывов и самое главное, что большинство людей ждут следующий фестиваль. Наша команда уже начала готовить концепцию будущего мероприятия», — поделился впечатлениями Алексей Колесников.

18-го ноября с сольным выступлением перед зрителями выступил певец и музыкант Эмиль Кадыров, а после — кубинский оркестр Bumbata. Вечер 19 ноября гости фестиваля провели в компании кавер-группы Cuba.live и с невероятно обоятельным Алексеем Воробьевым.

Также в ходе фестиваля состоялся конкурс среди танцевальных команд. Победителем стал коллектив Moscow MamboMovement.

Все участники получили подарки от партнеров: Flowwow, LaLamoon, Gorilla Energy, The white Factory Moscow, Matti, Mlesna.

Отдельного внимания заслуживают пары Pro-Am. Именно они подарили красивые и запоминающиеся номера, в которых было трудно отличить, кто в паре профессионал, а кто любитель.