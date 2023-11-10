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Сегодня, 13:00

Психолог объяснила, как развить уверенность в теле

Мария Маковей
Автор
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Девушка у желтой стены.
Фото Deagreez/istockphoto.com

В беседе с «СЭ» психосоматолог Екатерина Тур рассказала, как распознать неуверенного в себе человека и поделилась секретами решения этого вопроса.

По ее словам, неуверенность в человеке могут выдать позы. Поэтому эксперт посоветовала в первую очередь развить уверенность в теле.

«Люди с телесной уверенностью обычно не сравнивают себя с другими, не идеализируют стандарты красоты и принимают собственные особенности и внешность», — объясняет психосоматолог.

Екатерина утверждает, что для развития уверенности в теле необходимо начать заботиться о здоровье: правильно питаться, посещать фитнес-зал.

Немаловажную роль играет и осознание собственных недостатков, они не должны влиять на самооценку.

«Если вести себя уверенно, рано или поздно внешняя уверенность превратится во внутреннюю», — подвела итоги специалист.

Ранее психолог Владимир Дернов поделился секретами, которые помогают справиться с агрессией.

Психология
Советы и рекомендации
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