Психолог объяснила, как развить уверенность в теле

В беседе с «СЭ» психосоматолог Екатерина Тур рассказала, как распознать неуверенного в себе человека и поделилась секретами решения этого вопроса.

По ее словам, неуверенность в человеке могут выдать позы. Поэтому эксперт посоветовала в первую очередь развить уверенность в теле.

«Люди с телесной уверенностью обычно не сравнивают себя с другими, не идеализируют стандарты красоты и принимают собственные особенности и внешность», — объясняет психосоматолог.

Екатерина утверждает, что для развития уверенности в теле необходимо начать заботиться о здоровье: правильно питаться, посещать фитнес-зал.

Немаловажную роль играет и осознание собственных недостатков, они не должны влиять на самооценку.

«Если вести себя уверенно, рано или поздно внешняя уверенность превратится во внутреннюю», — подвела итоги специалист.

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