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Астроном назвал самые яркие предстоящие звездопады этого лета
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:25

1 мин.

Астроном назвал самые яркие предстоящие звездопады этого лета

Мария Маковей
Автор
Крупный звездопад
Фото SKY2014/istockphoto.com
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Астроном Сергей Назаров рассказал «СЭ», какие звездопады можно понаблюдать этим летом.

Так с 26 июня по 2 июля можно насладиться июньскими Боотидами. По словам эксперта, этот звездопад происходит из-за пересечения орбиты Земли с орбитой кометы Понса-Виннеке. Активность у этого метеорного потока довольно низкая, но иногда случаются всплески.

«Например, последний такой всплеск наблюдался в 2004 году, когда количество метеоров достигало 50 в час», — добавил астроном.

Насладиться действительно ярким космическим событием, звездопадом Персеиды, можно с 17 июля по 24 августа. В этот период Земля пересекает орбиту кометы Свифта-Туттля.

«Пик активности звездопада обычно приходится на середину августа. В это время можно наблюдать до 100 метеоров в час в условиях хорошей видимости», — подчеркнул Назаров.

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