Исследование: просмотр видеоконтента — любимое занятие россиян в отпуске

Исследователи из крупного российского онлайн-кинотеатра провели опрос более 2 тысяч человек и выяснили, что одно из самых любимых занятий россиян во время отпуска — это просмотр фильмов и сериалов. Об этом заявили 72% опрошенных.

При этом чаще всего во время отдыха граждане смотрят комедийные фильмы и сериалы (67%). Также популярны мелодрамы и драмы. Реже всего россияне выбирают фильмы ужасов (5%).

Кроме того, во время отдыха большинство соотечественников смотрят фильмы и сериалы с мобильных устройств, однако 66% респондентов стараются сокращать время пребывания в телефоне. Примечательно, но доля тех, кто старается меньше использовать смартфон во время отпуска увеличивается с возрастом. Например, в категории 18-34 лет таких опрошенных 63%, а вот в группе 25-34 лет уже 67%. Лидерами рейтинга стали респонденты в возрасте от 55 лет — 70%.

Также за последний год россияне стали чаще скачивать контент в дорогу — это делает 52% опрошенных. Заранее об информационном сопровождении заботятся респонденты в возрасте 18-24 лет (61%). Меньше всего скачивают контент в отпуск люди старше 55 лет (35%).

Помимо прочего, онлайн-кинотеатр KION выяснил, что 55% опрошенных граждан разрешают детям смотреть мультфильмы во время отпуска.