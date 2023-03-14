Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта
Минпромторг расширил список товаров для поставок по параллельному импорту. Об этом сообщает издание «Известия».
В новый список вошли IKEA, игрушки Hasbro, Mattel, Logitech и Nintendo, одежда, косметика и парфюмерия, в частности, от Kerastase, Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent, моторные масла Shell Helix и Rimula, бытовая техника Zanussi и Wahl, запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar и Bauer Kompressoren и прочее. Таким образом в Россию вернется продукция многих брендов, ранее покинувших Россию.
В перспективе список Минпромторга может быть расширен, и в него войдут не только отдельные торговые марки, но и их головные компании — правообладатели.
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