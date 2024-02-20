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Исследователи назвали причины увеличения спроса на ретриты среди бизнесменов
Хобби и развлечения

20 февраля, 17:35

1 мин.

Исследователи назвали причины увеличения спроса на ретриты среди бизнесменов

Мария Маковей
Автор
Девушка делает йогу на свежем воздухе, ретрит.
Фото anitage/istockphoto.com
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Спрос на ретриты — туры, во время которых люди отказываются от связи с внешним миром ради духовных практик и саморефлексии, набирает обороты. Так, академия WelcomeBackHome провела опрос 700 предпринимателей и топ-менеджеров и определила основные причины, по которым опрошенные занимаются духовными практиками вдали от города.

В ходе исследования выяснилось, что более 70 процентов респондентов медитировали хотя бы несколько раз до того, как принять участие в ретрите. Половина из них (52 процента) выбирала ретрит для восстановления ментального здоровья. Другая популярная причина, которую назвали 43 процента бизнесменов, — дальнейшее развитие бизнеса. Они хотели найти новые точки роста (19 процентов) и повысить продуктивность (3 процента). Однако этим деловые цели опрошенных не ограничились: часть из них (21 процент) выбирала ретриты для знакомства с другими представителями бизнеса, а 42 процента опрошенных отправлялись в «духовные» туры, чтобы изолироваться от дел и в тишине поразмышлять о своем «предназначении».

Кроме того, среди причин уехать на ретрит фигурировал интерес к новому опыту (6 процентов) и желание оздоровиться, отказаться от вредных привычек (5 процентов).

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