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«Стиль жизни» и ресторан «Дом культур» приглашают гостей на «Барбигеймер бранч»
Хобби и развлечения

21 февраля, 18:10

1 мин.

«Стиль жизни» и ресторан «Дом культур» приглашают гостей на «Барбигеймер бранч»

Мария Маковей
Автор
Бургер Грета Нолан.
Фото Дом Культур.
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В последние февральские выходные ресторан «Дом культур» совместно с командой «Стиля жизни» проведет первый «Барбигеймер бранч». Мероприятие приурочено к грядущей премии Оскар 2024, в шорт-лист которой вошли два самых популярных фильма-номинанта: «Барби» и «Оппенгеймер».

24 и 25 февраля с 12:00 до 18:00 каждый желающий может попробовать ядерно-гламурную смесь авторских блюд и напитков от «Стиля жизни», среди которых:

  • «Огненный боул» с рисом басмати, перцем рамиро, авокадо и креветками.
  • Бургер «Грета Нолан» с черными булочками, котлетой из мраморной говядины и розовым сырным соусом.
  • Вупи куки «Конец розового мира» с шоколадным бисквитом и начинкой из смородины.
Любителям экспериментов обязательно понравится коктейль «Розовый взрыв», а «Просто Кен» точно оставит после себя приятное сливочное послевкусие. Также в меню вошел и безалкогольный «Заслуженный Оскар» с золотом, как и подобает главной награде мира кино.
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