«Стиль жизни» и ресторан «Дом культур» приглашают гостей на «Барбигеймер бранч»

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В последние февральские выходные ресторан «Дом культур» совместно с командой «Стиля жизни» проведет первый «Барбигеймер бранч». Мероприятие приурочено к грядущей премии Оскар 2024, в шорт-лист которой вошли два самых популярных фильма-номинанта: «Барби» и «Оппенгеймер».

24 и 25 февраля с 12:00 до 18:00 каждый желающий может попробовать ядерно-гламурную смесь авторских блюд и напитков от «Стиля жизни», среди которых:

«Огненный боул» с рисом басмати, перцем рамиро, авокадо и креветками.

Бургер «Грета Нолан» с черными булочками, котлетой из мраморной говядины и розовым сырным соусом.

Вупи куки «Конец розового мира» с шоколадным бисквитом и начинкой из смородины.