Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 18:55

Эксперт рассказал, как выбрать робот-пылесос

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Робот-пылесос собирает мусор, робот-пылесос убирается
Фото Freepik/freepik

Специалист по продажам бытовой техники с многолетним опытом Максим Поляков рассказал «СЭ», как выбрать робот-пылесос. «При выборе такой техники следует учитывать эффективность уборки, срок службы батареи, время зарядки, размер и форму прибора, интеллектуальные функции и, конечно же, цену», — подчеркнул эксперт.

Эффективность робота-пылесоса, по словам Максима Полякова, определяется мощным двигателем, системой всасывания, щеточными валиками и фильтрами — они обеспечивают возможность уборки на различных поверхностях, от твердого пола до ковров. Не менее важны -срок службы батареи и время зарядки, особенно для большого дома. «Ищите модель со временем автономной работы не менее часа и разумным периодом зарядки», — предупредил специалист.

Также стоит обратить внимание на размер и форму пылесоса. «Некоторые модели разработаны с низким профилем, чтобы они могли помещаться под мебелью и техникой», — пояснил Максим Поляков. По его словам, многие роботы-пылесосы дополнительно оснащены интеллектуальными функциями, такими как подключение к Wi-Fi, голосовое управление и планирование. Они могут быть полезны (не всегда), но увеличат стоимость. Роботы-пылесосы могут стоить от 8000 до 80000 рублей. «Подумайте о своем бюджете и о том, какие функции наиболее важны для вас. Все зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений. Если дом большой, если есть домашние животные, лучше отдать предпочтение производительности уборки и времени автономной работы. Если ищете удобства и интеллектуальных функций, можете сосредоточиться на моделях с подключением к Wi-Fi и возможностями планирования», — подытожил Максим Поляков.

Ранее мы рассказывали, что делать, чтобы реже убираться дома.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА побеждает и без Гусева
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зоопсихолог назвала топ-3 пород собак для охраны дома
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости