Эксперт рассказал, как выбрать робот-пылесос

Специалист по продажам бытовой техники с многолетним опытом Максим Поляков рассказал «СЭ», как выбрать робот-пылесос. «При выборе такой техники следует учитывать эффективность уборки, срок службы батареи, время зарядки, размер и форму прибора, интеллектуальные функции и, конечно же, цену», — подчеркнул эксперт.

Эффективность робота-пылесоса, по словам Максима Полякова, определяется мощным двигателем, системой всасывания, щеточными валиками и фильтрами — они обеспечивают возможность уборки на различных поверхностях, от твердого пола до ковров. Не менее важны -срок службы батареи и время зарядки, особенно для большого дома. «Ищите модель со временем автономной работы не менее часа и разумным периодом зарядки», — предупредил специалист.

Также стоит обратить внимание на размер и форму пылесоса. «Некоторые модели разработаны с низким профилем, чтобы они могли помещаться под мебелью и техникой», — пояснил Максим Поляков. По его словам, многие роботы-пылесосы дополнительно оснащены интеллектуальными функциями, такими как подключение к Wi-Fi, голосовое управление и планирование. Они могут быть полезны (не всегда), но увеличат стоимость. Роботы-пылесосы могут стоить от 8000 до 80000 рублей. «Подумайте о своем бюджете и о том, какие функции наиболее важны для вас. Все зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений. Если дом большой, если есть домашние животные, лучше отдать предпочтение производительности уборки и времени автономной работы. Если ищете удобства и интеллектуальных функций, можете сосредоточиться на моделях с подключением к Wi-Fi и возможностями планирования», — подытожил Максим Поляков.

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