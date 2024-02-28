Эксперт ответила, реально ли сейчас получить визу в США
Основатель агентства путешествий Камила Велибекова в разговоре с «СЭ» поделилась основными правилами получения визы в США.
Эксперт подчеркнула, что на данный момент получить визу в России нельзя, нужно записаться в консульство в другой стране. Также необходимо подготовить пакет документов: загранпаспорт, квадратное фото, оплаченный консульский сбор и заполненную анкету DS-160.
«На данный момент стоимость визы B1/2 (ее еще называют туристической) — 185 долларов», — добавила Виктория.
Также специалист отметила, что сама процедура оформления туристической визы не изменилась. Однако теперь необходимо личное присутствие туриста на собеседовании в консульстве США.
Кроме того, для россиян, которые уже бывали в Америке, больше не действует упрощенный порядок получения виз.