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Эксперт ответила, реально ли сейчас получить визу в США
Хобби и развлечения

28 февраля, 16:45

1 мин.

Эксперт ответила, реально ли сейчас получить визу в США

Мария Маковей
Автор
Виза в Америку.
Фото SDI Productions/istockphoto.com
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Основатель агентства путешествий Камила Велибекова в разговоре с «СЭ» поделилась основными правилами получения визы в США.

Эксперт подчеркнула, что на данный момент получить визу в России нельзя, нужно записаться в консульство в другой стране. Также необходимо подготовить пакет документов: загранпаспорт, квадратное фото, оплаченный консульский сбор и заполненную анкету DS-160.

«На данный момент стоимость визы B1/2 (ее еще называют туристической) — 185 долларов», — добавила Виктория.

Также специалист отметила, что сама процедура оформления туристической визы не изменилась. Однако теперь необходимо личное присутствие туриста на собеседовании в консульстве США.

Кроме того, для россиян, которые уже бывали в Америке, больше не действует упрощенный порядок получения виз.

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