Эксперт объяснила, как не допустить появления неприятных запахов в доме

Руководитель клининговой компании Кристина Полонская эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что поможет не допустить появления в доме неприятных запахов. «Конечно, основная мера — поддержание чистоты. Нужно своевременно избавляться от мусора, особенно от пищевых отходов, мыть посуду и выкидывать испорченные продукты», — пояснила специалист. Важно хорошо промывать губки для посуды и тряпки для уборки, чаще опорожнять корзину для грязного белья, регулярно менять постель и полотенца.

Чтобы запахи от приготовления пищи не впитывались, Кристина Полонская порекомендовала приобрести вытяжку и использовать ее во время готовки. Также следует помнить, что запахи впитываются в текстиль, обои и напольные покрытия в помещениях, где отсутствует проветривание. «Чтобы не допустить появления неприятных запахов, стоит профилактически заливать стоки раковин и ванны очищающим средством», — предупредила эксперт.

Если у вас есть домашние питомцы, Кристина Полонская порекомендовала уделять внимание их гигиене. «Кошачий лоток нужно менять в среднем раз в три-четыре дня. Собачьи пеленки выносить сразу после использования. Следует хорошо чистить и мыть клетки птиц и мелких грызунов, своевременно менять воду в аквариуме», — резюмировала руководитель клининговой компании.

Как cделать, чтобы дома пахло вкусно, читайте в полной версии материала в «СЭ».