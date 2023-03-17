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17 марта, 21:30

Педиатр объяснила, почему младенцы так вкусно пахнут

Ольга Стрельникова
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Мать с младенцем.

Врач-иммунолог, педиатр, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия», сотрудник НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Айшат Идармачева рассказала «СЭ», почему младенцы вкусно пахнут. «Природа создала новорожденных детей такими, чтобы родителям хотелось их оберегать: большие глаза, пухлые щечки, нежная кожа и, конечно, запах», — поделилась специалист. По ее словам, мнения родителей о том, чем именно пахнет ребенок, расходятся — от молока до соленой карамели. Волшебный запах достается не только тем, кто был рожден через естественные родовые пути, тем, кто появился с помощью кесарева сечения.

Как пояснила Айшат Идармачева, все дело в первородной смазке, в которой находится ребенок, чем-то напоминающей вазелин. «Именно она позволяет скользить через родовые пути, а потом надолго оставляет свой шлейф, что продолжает объединять мать и ребенка запахом. Кроме того, потовые железы младенца также выделяют манящий аромат», — резюмировала врач.

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