Эксперт назвал стоимость бюджетного майского отдыха в Сочи
В беседе с «360» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в этом году бюджетный майский отдых в Сочи обойдется туристам в 30-35 тысяч рублей.
«Если говорить о Турции, туда билет будет как раз столько стоить», — добавил эксперт.
Также специалист отметил, что в этом году туристический поток в Сочи сохраняется на уровне 2023 года, а сезон уже второй год стартует с мая — раньше он начинался в июне.
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