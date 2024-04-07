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Эксперт назвал стоимость бюджетного майского отдыха в Сочи
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:30

0 мин.

Эксперт назвал стоимость бюджетного майского отдыха в Сочи

Мария Маковей
Автор
Морской порт Сочи.
Фото Eugene03/istockphoto.com
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В беседе с «360» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в этом году бюджетный майский отдых в Сочи обойдется туристам в 30-35 тысяч рублей.

«Если говорить о Турции, туда билет будет как раз столько стоить», — добавил эксперт.

Также специалист отметил, что в этом году туристический поток в Сочи сохраняется на уровне 2023 года, а сезон уже второй год стартует с мая — раньше он начинался в июне.

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