Декоратор рассказала, как украсить елку без игрушек

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Интерьерный стилист, декоратор Инна Чернавина рассказала «СЭ», как украсить новогоднюю елку без игрушек.

Эксперт советует обратиться к опыту наших родителей и нарядить елку конфетами, пряниками и леденцами.

«Также можно повесить на нее мелкие подарки для гостей: брелоки, объемные открытки, нетяжелые мягкие игрушки», — рекомендует декоратор.

Как отметила Чернавина, если после наступления Нового года не планируется дарить декор с елки, то можно использовать абсолютно любые предметы: конструктор LEGO, трубочки для коктейлей, детские игрушки.

«И, конечно, не стоит забывать об украшениях своими руками. Например, из цветных стикеров можно вырезать небольшие снежинки, сложить оригами, склеить длинные цепи. А из фольги сделать звезды и фонарики», — добавила интерьерный стилист.

Кроме того, специалист подчеркнула, что важна единая композиция и уникальность елки. А легче всего добиться этого именно с помощью подручных средств.