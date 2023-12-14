Психолог рассказала, как чаепитие помогает снять стресс

Эксклюзивно для «СЭ» медицинский психолог Ирина Бабкина рассказала, как чаепитие может помочь справиться со стрессом.

«Чай снимает стресс несколькими способами. Например, благодаря кофеину, который повышает настроение и заряжает энергией. Также в чае содержится теанин — аминокислота, обладающая расслабляющим действием. Давайте не забывать и про всем известные антиоксиданты, которыми так богат напиток», — рассказала врач.

По словам эксперта, большую роль в снятии стресса играет и сам ритуал чаепития. Человек погружается в процесс и забывает о повседневных проблемах и заботах.

«Британские ученые даже провели исследование и выяснили, что одна чашка чая в день снимает стресс на 4%, а чаепитие — почти на 25%», — добавила психолог.

Ирина Бабкина советует хотя бы раз в день уделять время чайной церемонии, достаточно 10 минут.

«После работы или в обеденный перерыв заварите чашечку любимого чая, выберите тихое местечко, отложите подальше телефон и просто насладитесь ароматом и вкусом напитка», — подытожила доктор.