Дефицит йода: почему появляется, чем опасен и как его устранить
Более трети населения Земли живет в условиях, способствующих дефициту йода. А по данным Минздрава, во всех регионах России наблюдается нехватка этого микроэлемента. Это приводит к тяжелым последствиям: ежегодно в медицинской помощи нуждаются более трех миллионов взрослых и около 400 тысяч детей с болезнями щитовидной железы.
Эндокринолог Анастасия Резвых и врач общей практики Илья Гончаров рассказали, из-за чего возникает нехватка йода, можно ли ее выявить самостоятельно и как с ней бороться.
Что такое йододефицит
Основная функция йода — участие в выработке гормонов щитовидной железы: тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Благодаря им в организме происходят рост и деление клеток, а также обменные процессы: водно-солевой обмен, обмен веществ, теплообмен. Также эти гормоны напрямую влияют не только на физическое состояние, но и на интеллект и настроение.
Йододефицит — состояние, вызванное нехваткой йода, то есть его потреблением в меньшем количестве, чем необходимо.
Физиологическая норма йода зависит от возраста. Роспотребнадзор установил такие нормы:
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дети от 0 до 11 месяцев — 70 мкг в сутки;
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дети от 1 года до 10 лет — 90 мкг в сутки;
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дети от 11 до 14 лет — 130 мкг в сутки;
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дети от 15 лет и взрослые — 150 мкг в сутки;
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беременные женщины (со второго триместра) — 220 мкг в сутки;
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кормящие женщины — 290 мкг в сутки.
Если суточное поступление йода меньше, возникает йододефицит. Какое-то время щитовидная железа может самостоятельно синтезировать гормоны, на 2/3 состоящие из этого микроэлемента. Но при длительной нехватке йода могут развиться различные заболевания.
Щитовидная железа большинства людей адаптируется к принимаемому количеству йода. Поэтому заболевания развиваются не у всех людей с дефицитом.
К йододефицитным заболеваниям относятся:
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гипертиреоз (разрастание ткани щитовидной железы и ее чрезмерно активная работа);
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гипотиреоз (снижение работы щитовидной железы);
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диффузный нетоксический зоб (равномерное увеличение щитовидной железы);
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узловой нетоксический зоб (неравномерное увеличение щитовидной железы).
Также недостаток йода вызывает замедление обмена веществ и снижение артериального давления. У детей дефицит может приводить к отставанию в росте и умственном развитии. Причем изначально это зависит от того, сколько йода принимала беременная женщина. Если в ее рационе не хватало этого микроэлемента, замедлялся рост плода. В некоторых случаях такой дефицит приводит к трагичным последствиям: малыш может погибнуть в утробе.
Дефицит йода тяжелой степени приводит к необратимым повреждениям головного мозга малыша. Самая серьезная патология — кретинизм, который приводит к умственной отсталости, глухоте, немоте и низкорослости.
Причины появления йододефицита
Основная причина — недостаток продуктов с йодом.
Йод поступает в организм с продуктами, которые содержат этот микроэлемент. Это морепродукты, молочные продукты, овощи и так далее.
Другие причины:
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недостаток селена, марганца и кобальта (в этом случае йод, поступающий в организм, не усваивается);
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курение (тиоцианат, содержащийся в табачном дыме, тоже препятствует усвоению йода);
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употребление алкоголя (этиловый спирт приводит к снижению уровня йода);
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беременность (изменение уровня гормонов влияет на работу щитовидной железы и вызывает увеличенный расход йода);
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прием оральных контрацептивов (ситуация такая же, как с беременностью: изменение уровня гормонов приводит к увеличению потребности в йоде);
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хронический стресс;
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ультрафиолетовое облучение.
Симптомы йододефицита
Гипертиреоз
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беспокойство;
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изменчивость настроения;
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слабость;
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тремор, учащенное сердцебиение;
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непереносимость высокой температуры воздуха;
-
повышенное потоотделение;
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потеря веса, несмотря на нормальный или даже повышенный аппетит.
Гипотериоз
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постоянная усталость и сонливость;
-
медленные движения и замедленная речь, снижение скорости реакций;
-
непереносимость холода;
-
запоры;
-
увеличение веса;
-
бледность и сухость кожи, жесткость волос;
-
аритмия, повышение давления.
Нетоксический зоб
Разрастание ткани приводит к появлению узлов. Их формирование проходит, как правило, бессимптомно.
Если узлы большие, они могут сдавливать пищевод и трахею. Тогда появляются следующие симптомы:
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дискомфорт при глотании;
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неприятные ощущения в области шеи (чувство сдавливания, которое усиливается при ношении водолазок или рубашек с тугим воротником).
Хотя йододефицитные заболевания развиваются не у всех, важно знать их симптомы, чтобы вовремя обратиться к врачу.
Диагностика йододефицита
Узнать о нехватке йода можно с помощью специальных анализов крови. В частности, в крови определяются уровни гормонов Т3, Т4 и тиреотропина (гормона, который регулирует работу щитовидной железы).
Чтобы понять, находитесь ли вы в группе риска по дефициту йода, оцените местность, в которой живете: чем дальше от моря, тем дефицитнее.
Но в некоторых случаях нехватка микроэлемента есть и у тех, кто живет у моря. Анализы назначаются при подозрении на йододефицитные заболевания. Обычно такие болезни выявляют с помощью:
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осмотра врача;
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ультразвукового исследования щитовидной железы;
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компьютерной томографии;
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магнитно-резонансной томографии;
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анализа мочи.
Способы лечения йододефицита
Лечение подбирается врачом индивидуально, в зависимости от имеющихся заболеваний, возраста, наличия или отсутствия беременности и других факторов.
Для лечения могут назначаться препараты с этим микроэлементом и гормонами. Иногда проводится терапия радиоактивным йодом. В тяжелых случаях может быть сделана операция по удалению щитовидной железы.