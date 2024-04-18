Дефицит йода: почему появляется, чем опасен и как его устранить

Более трети населения Земли живет в условиях, способствующих дефициту йода. А по данным Минздрава, во всех регионах России наблюдается нехватка этого микроэлемента. Это приводит к тяжелым последствиям: ежегодно в медицинской помощи нуждаются более трех миллионов взрослых и около 400 тысяч детей с болезнями щитовидной железы.

Эндокринолог Анастасия Резвых и врач общей практики Илья Гончаров рассказали, из-за чего возникает нехватка йода, можно ли ее выявить самостоятельно и как с ней бороться.

Что такое йододефицит

Основная функция йода — участие в выработке гормонов щитовидной железы: тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Благодаря им в организме происходят рост и деление клеток, а также обменные процессы: водно-солевой обмен, обмен веществ, теплообмен. Также эти гормоны напрямую влияют не только на физическое состояние, но и на интеллект и настроение.

Йододефицит — состояние, вызванное нехваткой йода, то есть его потреблением в меньшем количестве, чем необходимо.

Физиологическая норма йода зависит от возраста. Роспотребнадзор установил такие нормы:

дети от 0 до 11 месяцев — 70 мкг в сутки;

дети от 1 года до 10 лет — 90 мкг в сутки;

дети от 11 до 14 лет — 130 мкг в сутки;

дети от 15 лет и взрослые — 150 мкг в сутки;

беременные женщины (со второго триместра) — 220 мкг в сутки;

кормящие женщины — 290 мкг в сутки.

Если суточное поступление йода меньше, возникает йододефицит. Какое-то время щитовидная железа может самостоятельно синтезировать гормоны, на 2/3 состоящие из этого микроэлемента. Но при длительной нехватке йода могут развиться различные заболевания.

К йододефицитным заболеваниям относятся:

гипертиреоз (разрастание ткани щитовидной железы и ее чрезмерно активная работа);

гипотиреоз (снижение работы щитовидной железы);

диффузный нетоксический зоб (равномерное увеличение щитовидной железы);

узловой нетоксический зоб (неравномерное увеличение щитовидной железы).

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Также недостаток йода вызывает замедление обмена веществ и снижение артериального давления. У детей дефицит может приводить к отставанию в росте и умственном развитии. Причем изначально это зависит от того, сколько йода принимала беременная женщина. Если в ее рационе не хватало этого микроэлемента, замедлялся рост плода. В некоторых случаях такой дефицит приводит к трагичным последствиям: малыш может погибнуть в утробе.

Причины появления йододефицита

Основная причина — недостаток продуктов с йодом.

Другие причины:

недостаток селена, марганца и кобальта (в этом случае йод, поступающий в организм, не усваивается);

курение (тиоцианат, содержащийся в табачном дыме, тоже препятствует усвоению йода);

употребление алкоголя (этиловый спирт приводит к снижению уровня йода);

беременность (изменение уровня гормонов влияет на работу щитовидной железы и вызывает увеличенный расход йода);

прием оральных контрацептивов (ситуация такая же, как с беременностью: изменение уровня гормонов приводит к увеличению потребности в йоде);

хронический стресс;

ультрафиолетовое облучение.

Симптомы йододефицита

Гипертиреоз

беспокойство;

изменчивость настроения;

слабость;

тремор, учащенное сердцебиение;

непереносимость высокой температуры воздуха;

повышенное потоотделение;

потеря веса, несмотря на нормальный или даже повышенный аппетит.

Гипотериоз

постоянная усталость и сонливость;

медленные движения и замедленная речь, снижение скорости реакций;

непереносимость холода;

запоры;

увеличение веса;

бледность и сухость кожи, жесткость волос;

аритмия, повышение давления.

Нетоксический зоб

Разрастание ткани приводит к появлению узлов. Их формирование проходит, как правило, бессимптомно.

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Если узлы большие, они могут сдавливать пищевод и трахею. Тогда появляются следующие симптомы:

дискомфорт при глотании;

неприятные ощущения в области шеи (чувство сдавливания, которое усиливается при ношении водолазок или рубашек с тугим воротником).

Диагностика йододефицита

Узнать о нехватке йода можно с помощью специальных анализов крови. В частности, в крови определяются уровни гормонов Т3, Т4 и тиреотропина (гормона, который регулирует работу щитовидной железы).

Но в некоторых случаях нехватка микроэлемента есть и у тех, кто живет у моря. Анализы назначаются при подозрении на йододефицитные заболевания. Обычно такие болезни выявляют с помощью:

осмотра врача;

ультразвукового исследования щитовидной железы;

компьютерной томографии;

магнитно-резонансной томографии;

анализа мочи.

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Способы лечения йододефицита

Лечение подбирается врачом индивидуально, в зависимости от имеющихся заболеваний, возраста, наличия или отсутствия беременности и других факторов.

Для лечения могут назначаться препараты с этим микроэлементом и гормонами. Иногда проводится терапия радиоактивным йодом. В тяжелых случаях может быть сделана операция по удалению щитовидной железы.