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Йододефицит: причины появления и симптомы, диагностика и способы лечения
Здоровье

Сегодня, 19:00

7 мин.

Дефицит йода: почему появляется, чем опасен и как его устранить

М. Сальникова , И. Гончаров , А. Резвых
Здоровая пища, содержащая йод
Фото istockphoto.com/yulka3ice
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Более трети населения Земли живет в условиях, способствующих дефициту йода. А по данным Минздрава, во всех регионах России наблюдается нехватка этого микроэлемента. Это приводит к тяжелым последствиям: ежегодно в медицинской помощи нуждаются более трех миллионов взрослых и около 400 тысяч детей с болезнями щитовидной железы.

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Эндокринолог Анастасия Резвых и врач общей практики Илья Гончаров рассказали, из-за чего возникает нехватка йода, можно ли ее выявить самостоятельно и как с ней бороться.

Что такое йододефицит

Основная функция йода — участие в выработке гормонов щитовидной железы: тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Благодаря им в организме происходят рост и деление клеток, а также обменные процессы: водно-солевой обмен, обмен веществ, теплообмен. Также эти гормоны напрямую влияют не только на физическое состояние, но и на интеллект и настроение.

Йододефицит — состояние, вызванное нехваткой йода, то есть его потреблением в меньшем количестве, чем необходимо.

Физиологическая норма йода зависит от возраста. Роспотребнадзор установил такие нормы:

  • дети от 0 до 11 месяцев — 70 мкг в сутки;

  • дети от 1 года до 10 лет — 90 мкг в сутки;

  • дети от 11 до 14 лет — 130 мкг в сутки;

  • дети от 15 лет и взрослые — 150 мкг в сутки;

  • беременные женщины (со второго триместра) — 220 мкг в сутки;

  • кормящие женщины — 290 мкг в сутки.

Если суточное поступление йода меньше, возникает йододефицит. Какое-то время щитовидная железа может самостоятельно синтезировать гормоны, на 2/3 состоящие из этого микроэлемента. Но при длительной нехватке йода могут развиться различные заболевания.

Щитовидная железа большинства людей адаптируется к принимаемому количеству йода. Поэтому заболевания развиваются не у всех людей с дефицитом.
Илья Гончаров
Врач общей практики

К йододефицитным заболеваниям относятся:

  • гипертиреоз (разрастание ткани щитовидной железы и ее чрезмерно активная работа);

  • гипотиреоз (снижение работы щитовидной железы);

  • диффузный нетоксический зоб (равномерное увеличение щитовидной железы);

  • узловой нетоксический зоб (неравномерное увеличение щитовидной железы).

йод
Фото www.istockphoto.com/banusevim

Также недостаток йода вызывает замедление обмена веществ и снижение артериального давления. У детей дефицит может приводить к отставанию в росте и умственном развитии. Причем изначально это зависит от того, сколько йода принимала беременная женщина. Если в ее рационе не хватало этого микроэлемента, замедлялся рост плода. В некоторых случаях такой дефицит приводит к трагичным последствиям: малыш может погибнуть в утробе.

Дефицит йода тяжелой степени приводит к необратимым повреждениям головного мозга малыша. Самая серьезная патология — кретинизм, который приводит к умственной отсталости, глухоте, немоте и низкорослости.
Анастасия Резвых
Эндокринолог

Причины появления йододефицита

Основная причина — недостаток продуктов с йодом.

Йод поступает в организм с продуктами, которые содержат этот микроэлемент. Это морепродукты, молочные продукты, овощи и так далее.
Илья Гончаров
Врач общей практики

Другие причины:

  • недостаток селена, марганца и кобальта (в этом случае йод, поступающий в организм, не усваивается);

  • курение (тиоцианат, содержащийся в табачном дыме, тоже препятствует усвоению йода);

  • употребление алкоголя (этиловый спирт приводит к снижению уровня йода);

  • беременность (изменение уровня гормонов влияет на работу щитовидной железы и вызывает увеличенный расход йода);

  • прием оральных контрацептивов (ситуация такая же, как с беременностью: изменение уровня гормонов приводит к увеличению потребности в йоде);

  • хронический стресс;

  • ультрафиолетовое облучение.

Симптомы йододефицита

Гипертиреоз

  • беспокойство;

  • изменчивость настроения;

  • слабость;

  • тремор, учащенное сердцебиение;

  • непереносимость высокой температуры воздуха;

  • повышенное потоотделение;

  • потеря веса, несмотря на нормальный или даже повышенный аппетит.

Гипотериоз

  • постоянная усталость и сонливость;

  • медленные движения и замедленная речь, снижение скорости реакций;

  • непереносимость холода;

  • запоры;

  • увеличение веса;

  • бледность и сухость кожи, жесткость волос;

  • аритмия, повышение давления.

Нетоксический зоб

Разрастание ткани приводит к появлению узлов. Их формирование проходит, как правило, бессимптомно.

Девушка показывает свою шею
Фото istockphoto.com/Ivan-balvan

Если узлы большие, они могут сдавливать пищевод и трахею. Тогда появляются следующие симптомы:

  • дискомфорт при глотании;

  • неприятные ощущения в области шеи (чувство сдавливания, которое усиливается при ношении водолазок или рубашек с тугим воротником).

Хотя йододефицитные заболевания развиваются не у всех, важно знать их симптомы, чтобы вовремя обратиться к врачу.
Илья Гончаров
Врач общей практики

Диагностика йододефицита

Узнать о нехватке йода можно с помощью специальных анализов крови. В частности, в крови определяются уровни гормонов Т3, Т4 и тиреотропина (гормона, который регулирует работу щитовидной железы).

Чтобы понять, находитесь ли вы в группе риска по дефициту йода, оцените местность, в которой живете: чем дальше от моря, тем дефицитнее.
Анастасия Резвых
Эндокринолог

Но в некоторых случаях нехватка микроэлемента есть и у тех, кто живет у моря. Анализы назначаются при подозрении на йододефицитные заболевания. Обычно такие болезни выявляют с помощью:

  • осмотра врача;

  • ультразвукового исследования щитовидной железы;

  • компьютерной томографии;

  • магнитно-резонансной томографии;

  • анализа мочи.

Фото istockphoto.com/Anna-Ok

Способы лечения йододефицита

Лечение подбирается врачом индивидуально, в зависимости от имеющихся заболеваний, возраста, наличия или отсутствия беременности и других факторов.

Для лечения могут назначаться препараты с этим микроэлементом и гормонами. Иногда проводится терапия радиоактивным йодом. В тяжелых случаях может быть сделана операция по удалению щитовидной железы.

Популярные вопросы
Выявляется ли дефицит йода по йодной сетке?
Многие верят, что если сетка, нарисованная на коже спиртовым раствором йода, быстро исчезнет, то организму не хватает этого микроэлемента. А значит, надо «подпитаться» пищевыми добавками. На самом деле тест с йодной сеткой не показывает уровень йода в организме. Узнать о дефиците элемента в домашних условиях невозможно, нужно обращаться к врачу.
Нужно ли профилактически принимать йод?
Препараты йода, например йодид калия, назначаются строго по показаниям. Принимать их самостоятельно, до сдачи анализов на гормоны и без назначения врача, нельзя. Избыток йода вреден не меньше, чем недостаток.
Можно ли принимать спиртовой раствор йода?
Раствор йода применяется только наружно и только для обработки ран. Принимать его внутрь строго запрещено: это приведет к серьезной передозировке. Избыток йода может спровоцировать аутоимунные процессы в щитовидной железе и другие проблемы со здоровьем.
Защищает ли йод от радиоактивного облучения?
От облучения этот элемент не защищает. Прием йодида калия нужен для того, чтобы защитить щитовидную железу от радиоактивного йода, насытив ее обычным. Но даже в этом случае таблетки должны приниматься исключительно по указанию врача. ВОЗ отдельно подчеркивает, что йодид калия нельзя принимать «про запас» для защиты от радиоактивного облучения.
Нужно ли есть йодированную соль?
Если вы не принимаете витаминные комплексы с йодом, использовать йодированную соль можно и в некоторых случаях даже нужно. Но в любом случае лучше проконсультироваться с врачом.
Как не допускать дефицита йода вегетарианцам?
Йод содержится не только в дикой рыбе, икре, морепродуктах и яичном желтке, но и в растениях. Например, в ламинарии, картофеле, белой фасоли, фейхоа, хурме, клубнике, клюкве. Также йодом богаты чернослив и ржаные отруби.
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