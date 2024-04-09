Зачем блогеры призывают не чистить зубы: отвечает стоматолог

С каждым годом лечение болезней полости рта становится все дороже. Десять лет назад стоматологи рекомендовали только чистить зубы щеткой и нитью дважды в день. А сегодня список значительно расширился: добавилось использование ирригаторов, монопучков, флоссов.

На этом фоне довольно заманчиво выглядят заявления блогеров о том, что зубы совсем не нуждаются в чистке, а лечить их можно психосоматическими техниками. Вместе со стоматологом выяснили, так ли это.

Откуда пошел тренд на отказ от стоматологии

Бурное обсуждение в соцсетях вызвало заявление блогера и онлайн-фитнес-тренера Ярославы-Юлии Костенко. В конце марта девушка рассказала подписчикам, что не чистит зубы уже более полугода и берет пример со своего мужа — он не использует зубную щетку уже 10 лет. Ярослава позиционирует себя как тренер с медицинским образованием, показывает, что запросы клиентов старается рассматривать и с врачебной точки зрения, и с психологической. В профиле Ярославы в соцсети указано, что она училась на фармацевта, но никаких данных об окончании вуза, как и диплома об обучении, не страничке нет.

Фото Личные соцсети Ярославы-Юлии Костенко

Как блогеры аргументируют свою позицию

В серии сторис девушка рассказывает, что последовала примеру мужа и отказалась от гигиенической процедуры семь месяцев назад. Ее супруг — Алексей Костенко, который называет себя специалистом по психосоматике и преподавателем новой германской медицины. Данные об образовании на его страничке в соцсети также не представлены.

По словам фитнес-тренера, Алексей «проводил исследование регенерации твердых тканей». Далее девушка написала, что зубы способны восстанавливаться самостоятельно. Этот процесс происходит благодаря накоплению «жидкой костной массы», которую человек воспринимает как налет.

Фото Личные соцсети Ярославы-Юлии Костенко

Фото Личные соцсети Ярославы-Юлии Костенко

В серии сторис Ярослава также прикрепила ответ мужа Алексея на вопросы подписчиков о запахе изо рта. По мнению психосоматолога, такое явление возникает из-за того, что человек пытается отпугнуть кого-то. Чтобы решить проблему, нужно прийти в терапию, ответить себе на вопрос, от кого именно вы пытаетесь отдалиться. Алексей Костенко также продает курс по психосоматике и ведет тг-канал, где рассказывает, как можно лечить зубы через работу с психологическими проблемами.

Фото Личные соцсети Ярославы-Юлии Костенко

Мнение стоматолога

Доказательная медицина не согласна с эффективностью психосоматического подхода. По словам стоматолога Андрея Самородова, такие техники не помогают при лечении болезней зубов. Не существует доказательной базы, которая бы подтвердила прямое влияние психики на состояние полости рта.

Также эксперт подчеркнул, что зуб — это не кость. Он не способен к регенерации. Анатомически кости и зубы имеют разное строение. Особенно важно то, что в последних нет костного мозга. Именно он производит кровяные клетки, способствующие регенерации.

Фото istockphoto.com/Barcin

Отсутствие гигиены полости рта плачевно отразится на состоянии пациента. Появиться может все что угодно: начиная от проблем со слизистой и заканчивая воспалительными процессами и потерей зубов.

Фото istockphoto.com/Valentyna Yeltsova

Если человек хочет, чтобы его зубы оставались здоровыми на долгие годы, а походы к стоматологу были редкостью, то пользоваться дополнительными инструментами в домашнем уходе необходимо. Для того чтобы выбрать оптимальный набор, лучше проконсультироваться с врачом и получить подробную инструкцию. Ирригатор, к примеру, может навредить зубам и деснам, если вы не владеете методикой его правильного использования. То же самое можно отнести ко всем остальным вспомогательным средствам по уходу за полостью рта.

Как нужно ухаживать за полостью рта

Самый важный этап в уходе за полостью рта — ежедневная чистка зубов не реже двух раз: утром и вечером. При необходимости можно пользоваться дополнительными инструментами: ирригаторами, нитями, флостиками.

Посещать стоматолога нужно не реже чем раз в полгода. Любое заболевание легче предотвратить, чем вылечить.

Фото istockphoto.com/PIKSEL

Своевременно обращайтесь к доктору при возникновении болезненных ощущений. Ни одна стоматологическая болезнь не проходит сама по себе. А если зуб резко перестал болеть — это признак новой стадии поражения и сигнал, что к врачу нужно обратиться как можно скорее.