Что будет с женским здоровьем без интимной жизни? Правда ли, что это плохо влияет на организм

Разбираемся в вопросе вместе с экспертами.

Организм — слаженная система, работа которой зависит от множества факторов. Отсутствие одного может стать причиной дисбаланса. Однако в случае с интимной жизнью не все так просто.

Как отсутствие интимной жизни влияет на здоровье женщины

Отсутствие интимной жизни для женщины с нормальным сексуальным влечением в силу различных причин может иметь два сценария. Один из них — положительный, другой — не очень. Воздержание приведет к:

сублимации сексуальной энергии в активную деятельность — работа, учеба, спорт, творчество;

накоплению сексуального напряжения и повышению уровня стресса, а также к плавному снижению либидо, изменению гормонального фона и следующими за ним изменениями в женском организме (что не используется — атрофируется).

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Что будет с женским здоровьем, если отказаться от интимной жизни, зависит от качества этой интимной жизни. Если оно оставляло желать лучшего, то временный отказ может даже пойти на пользу, поскольку позволит отстраниться от ситуации и пересмотреть свои отношения с партнером.

Когда здоровая женщина много, усердно и увлеченно работает, строит свою карьеру, уровень стресса может быть вполне приемлемым, но при этом может отсутствовать половой партнер. В этом случае сексуальное влечение естественным образом будет подавлено, поскольку у женщин влечение формируется именно тогда, когда она чувствует себя желанной и привлекательной.

Длительный отказ от интимной жизни, помимо сублимации (подмены сексуальных отношений другими занятиями), может привести к иной крайности, такой как гиперсексуальность — повышенная потребность в сексе, нимфомания.

В этом случае есть риск расстройства социального поведения, срывов. Такая ситуация чревата и социальными проблемами, и возможным приобретением целого «букета» ЗППП.

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Почему и когда секс нужен для здоровья

Секс нужен и полезен для здоровья в нескольких случаях. А именно, когда женщина:

чувствует себя желанной;

испытывает половое возбуждение;

хочет секса с конкретным партнером(-ами);

не заражается половой инфекцией (безопасный секс/безопасный партнер).

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Что делать женщине, у которой нет постоянного партнера

Наиболее доступной заменой секса может быть мастурбация в совокупности с регулярными посещениями массажа для компенсации недостатка тактильности.

Увы, но и это не панацея.