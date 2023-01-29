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29 января, 21:00

Как за 5 минут избавиться от отечности с утра? Рассказывает косметолог

Екатерина Моисенко
Косметолог-эстетист
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Фото Freepik/wayhomestudio
И как понять, что нужно обратиться к врачу.

Когда жидкость задерживается в межклеточном пространстве, происходит отек. Отечность с утра — сигнал о том, что в организме нарушены определенные процессы. Особенно заметно это после сна с утра. Однако с отеками можно справиться даже за пять минут.

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Почему с утра опухают глаза и отекает лицо

Причин отеков по утрам множество. Наиболее частые — плохой сон и стресс. Кроме того, отечность может быть вызвана и избыточным потреблением соленой или сладкой пищи в течение дня, обильным питьем или, наоборот, недостаточным потреблением жидкости. Также причинами могут быть:

  • неправильное использование уходовой косметики (ночные кремы тяжелые по консистенции, поэтому их лучше использовать за два часа до сна);

  • злоупотребление алкоголем;

  • сон в неудобной позе;

  • гормональные сбои.


Если отеки — не частое явление для вашей кожи, то переживать не стоит. Но если они уже вошли в привычку, необходимо принять серьезные меры, так как причиной могут быть различные заболевания и нарушения работы органов.

Девушка смотрит в зеркало. Фото Freepik/frimufilms
Freepik/frimufilms

В таком случае за пять минут проблему не решить. Необходимо обратиться к врачу.

Как избавиться от отечности с утра

Массаж

Прекрасный способ быстро избавиться от отеков на лице — зарядка и массаж утром после умывания. Здесь можно применить поглаживания по массажным линиям и по направлению лимфооттока.
Екатерина Моисенко
Косметолог-эстетист

Массаж следует выполнять следующим образом:

  • Плавными движениями пройдитесь по коже снизу вверх до подбородка.

  • От подбородка до ушей — сначала поглаживающими движениями, а затем — растирающими.

  • Помассируйте от подбородка до уголков губ, а затем до висков.

  • Разотрите виски легкими движениями сверху вниз.

  • Перейдите к точечным движениям — от внутреннего уголка глаза к наружному по верхнему веку.

  • Повторить эти же движения по нижнему веку, а также от внешнего уголка к переносице.

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Общая продолжительность массажа не должна превышать 10 минут. Такая процедура не поможет избавиться от причин отечности, но уменьшит ее внешние проявления.

Маски и компрессы

SOS-средство, чтобы быстро снять отечность на лице, — холодная тканевая маска. Также подойдет маска из тертого сырого картофеля: она считается одним из самых эффективных методов борьбы с отечностью. Кроме того, можно справиться с помощью кубиков замороженных отваров ромашки или мяты.

Огуречная маска. Фото Freepik/benzoix
Freepik/benzoix

Компрессы — еще один способ уменьшить отечность. Конечно, почти все знают самое простое средство — нарезать холодный огурец кружочками и распределить на область вокруг глаз. Можно сделать компресс из остывшего зеленого чая, промокнув в заварке тканевую салфетку или ватные диски. И компрессы, и маски достаточно подержать пять минут.

Еще пара способов

  • Используйте крем для век, содержащий один из компонентов: зеленый чай, мяту, ментол, кофеин. Он охладит кожу и снимет припухлость.

  • Нанесите патчи для глаз. Важно обратить внимание на их состав, так как некоторые компоненты могут вызывать аллергические реакции.

  • Помассируйте кожу роликом для глаз и распределите им сыворотку.

Чтобы полностью предотвратить отечность, нужно нормализовать режим сна и бодрствования, при необходимости изменить пищевые привычки. У косметолога стоит пройти курс массажа лица, который поможет разогнать лимфатическую систему и улучшить состояние кожи.
Екатерина Моисенко
Косметолог-эстетист

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