Как за 5 минут избавиться от отечности с утра? Рассказывает косметолог
Когда жидкость задерживается в межклеточном пространстве, происходит отек. Отечность с утра — сигнал о том, что в организме нарушены определенные процессы. Особенно заметно это после сна с утра. Однако с отеками можно справиться даже за пять минут.
Почему с утра опухают глаза и отекает лицо
Причин отеков по утрам множество. Наиболее частые — плохой сон и стресс. Кроме того, отечность может быть вызвана и избыточным потреблением соленой или сладкой пищи в течение дня, обильным питьем или, наоборот, недостаточным потреблением жидкости. Также причинами могут быть:
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неправильное использование уходовой косметики (ночные кремы тяжелые по консистенции, поэтому их лучше использовать за два часа до сна);
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злоупотребление алкоголем;
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сон в неудобной позе;
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гормональные сбои.
Если отеки — не частое явление для вашей кожи, то переживать не стоит. Но если они уже вошли в привычку, необходимо принять серьезные меры, так как причиной могут быть различные заболевания и нарушения работы органов.
В таком случае за пять минут проблему не решить. Необходимо обратиться к врачу.
Как избавиться от отечности с утра
Массаж
Прекрасный способ быстро избавиться от отеков на лице — зарядка и массаж утром после умывания. Здесь можно применить поглаживания по массажным линиям и по направлению лимфооттока.
Массаж следует выполнять следующим образом:
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Плавными движениями пройдитесь по коже снизу вверх до подбородка.
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От подбородка до ушей — сначала поглаживающими движениями, а затем — растирающими.
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Помассируйте от подбородка до уголков губ, а затем до висков.
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Разотрите виски легкими движениями сверху вниз.
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Перейдите к точечным движениям — от внутреннего уголка глаза к наружному по верхнему веку.
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Повторить эти же движения по нижнему веку, а также от внешнего уголка к переносице.
Общая продолжительность массажа не должна превышать 10 минут. Такая процедура не поможет избавиться от причин отечности, но уменьшит ее внешние проявления.
Маски и компрессы
SOS-средство, чтобы быстро снять отечность на лице, — холодная тканевая маска. Также подойдет маска из тертого сырого картофеля: она считается одним из самых эффективных методов борьбы с отечностью. Кроме того, можно справиться с помощью кубиков замороженных отваров ромашки или мяты.
Компрессы — еще один способ уменьшить отечность. Конечно, почти все знают самое простое средство — нарезать холодный огурец кружочками и распределить на область вокруг глаз. Можно сделать компресс из остывшего зеленого чая, промокнув в заварке тканевую салфетку или ватные диски. И компрессы, и маски достаточно подержать пять минут.
Еще пара способов
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Используйте крем для век, содержащий один из компонентов: зеленый чай, мяту, ментол, кофеин. Он охладит кожу и снимет припухлость.
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Нанесите патчи для глаз. Важно обратить внимание на их состав, так как некоторые компоненты могут вызывать аллергические реакции.
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Помассируйте кожу роликом для глаз и распределите им сыворотку.
Чтобы полностью предотвратить отечность, нужно нормализовать режим сна и бодрствования, при необходимости изменить пищевые привычки. У косметолога стоит пройти курс массажа лица, который поможет разогнать лимфатическую систему и улучшить состояние кожи.
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