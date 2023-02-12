3 самые популярные косметологические процедуры. Однако они подходят далеко не всем

Они подходят далеко не всем, а в некоторых случаях могут навредить.

В погоне за красотой и сохранением молодости в ход идут все средства: от тренировок, настройки питьевого режима и сна до похода к косметологу.

В первом случае придется изрядно потрудиться. Ведь для многих здоровый образ жизни требует определенных стараний. Регулярные тренировки, отказ от вредных привычек, правильное питание, — все это зависит от самого человека и его желания меняться.

А вот поход к косметологу отнимет лишь немного времени и некоторую сумму денег. И еще потребует честность со стороны клиента — необходимо откровенно рассказать об имеющихся заболеваниях. Ведь некоторые процедуры имеют противопоказания. А дальше результат от сеанса косметолога в большей степени зависит от профессионализма мастера, которому вы доверились.

Фото Freepik/ArthurHidden

Косметолог Алла Лебедева рассказала о действии некоторых популярных косметологических процедур и о том, кому они подходят.

Глубокая чистка лица

В этой процедуре используется комбинация химического и ферментативного пилингов. Она улучшает тонус и цвет кожи, сужает поры. Косметолог на предварительной консультации определяет индивидуальный план чистки, который подходит для конкретного типа кожи.

Показания к глубокой чистке:

сухость и обезвоживание кожи;

потеря тонуса;

угревая сыпь;

комедоны;

расширенные поры.

Не рекомендуется чистка лица в период острых простудных заболеваний. Также не стоит ее делать, если есть какие-либо воспалительные процессы, и после хирургического вмешательства.

Чистка лица противопоказана тем, кто страдает кожными недугами. При экземе, псориазе, дерматите, а также аллергических реакциях от визита к косметологу лучше отказаться. Нарушение целостного покрова кожи может обострить ситуацию.

RF-лифтинг

Это один из самых комфортных способов избавиться от носогубных складок, вялости, дряблости и отечности кожи.

Это терапия возрастных изменений, основанная на радиоволновом методе разогрева глубоких слоев кожи под эпидермисом (поверхностным слоем).

Показания к применению RF:

видимое опущение края верхнего века;

наличие обвисших участков кожи;

мешки под глазами;

устойчивые изменения кожи, которые появляются после угревой сыпи;

пигментация;

мимические морщины в области носогубного треугольника, на лбу;

целлюлит;

растяжки;

обвисшая кожа после беременности или после похудения;

потеря упругости кожи.

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Обработке подвергается абсолютно любая часть тела: лицо, руки, область декольте, ягодицы, живот. RF-лифтинг позволяет произвести подтяжку лица без серьезного хирургического вмешательства.

Процедура эффективна при резком похудении, способствует восстановлению эластичности кожи на разных участках тела. Как правило, проводят RF-лифтинг живота, шеи и зоны декольте, ягодиц, бедер, рук.

Однако у такого метода есть свои противопоказания. В ряде случаев эта процедура не только не окажет желаемого эффекта, но и принесет массу проблем со здоровьем.

Не рекомендуется применять эту методику:

в острый период вирусной или бактериальной инфекции, при обострении хронических болезней;

при одновременном получении пациентом ботоксных инъекций;

при высоком давлении в настоящий момент или тяжелой форме гипертонии;

если имеются раны, экземы, активный воспалительный процесс на коже;

при онкологических заболеваниях;

при диабете любого типа;

при заболеваниях соединительной ткани.

Также опытный специалист точно откажет в процедуре в период беременности, лактации или менструации и пациенту в возрасте до 25 лет.

SMAS-лифтинг

Это аппаратное воздействие ультразвуковых волн на глубокие слои кожи, а именно на мышечно-апоневротический слой.

Ультразвуковой луч воздействует непосредственно на подкожно-жировую клетчатку, мышцы, расположенные в области лица, связки, дерму. При этом обеспечивается комплексный лифтинг-эффект.

Всего за одну процедуру можно избавиться практически от всех заметных эстетических несовершенств в области лица и шеи. Такая «подтяжка» позволяет:

разгладить морщины и глубокие складки;

устранить второй подбородок;

избавиться от неэстетичного провисания кожи и мягких тканей;

моделировать четкий овал лица.

Одно из явных преимуществ процедуры — возможность получить заметный омолаживающий эффект без изменения черт лица. Оно полностью сохраняет естественную мимику.

За счет того, что затрагиваются глубокие слои тканей, нет необходимости в чрезмерном натяжении кожи. Это исключает появление эффекта маски, искажение формы глаз и губ.

Долговременный результат такой «подтяжки» будет радовать в течение 1-2 лет. А по прошествии этого времени SMAS-лифтинг лица можно сделать повторно.

Freepik/cookie_studio

Показания к SMAS-подтяжке:

опущение уголков губ, верхнего века;

смещение тканей в области скул, щек, вокруг глаз;

выраженный второй подбородок;

глубокие носослезные борозды;

возрастные морщины;

выраженные носогубные складки;

провисание и дряблость кожи на шее и лице;

излишки жировых отложений над коленями, на руках, животе и спине.

Опытный косметолог наверняка откажет в проведении подтяжки не только при наличии явных противопоказаний. Например, при кожных заболеваниях и на поздних сроках беременности. Но и обязательно уточнит у пациента о возможных сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваниях, использовании кардиостимулятора, наличии металлических имплантов в зоне воздействия ультразвука (кроме зубных протезов), а также о ранних сроках беременности и лактации.

Как бы эффективны ни казались те или иные косметологические процедуры, необходимо в первую очередь оценивать их риски.

Привлекательный и здоровый внешний вид — это не только заслуга косметологов, но и большой труд самого человека. Ничто так не украшает, как улыбка, хорошее настроение и здоровый образ жизни.

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