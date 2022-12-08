5 ежедневных привычек, которые приводят к старению

И речь не про классические «курение и алкоголь».

В интернете часто можно встретить подборки фото а-ля «Мадонна и участница «Бурановских бабушек» — ровесницы, но Мадонна выглядит намного моложе». Обычно разницу во внешности списывают на хорошие гены и на достижения пластической хирургии, но только ли в них дело? Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Оксана Рогожина рассказала, как образ жизни влияет на внешность.

Какие внешние признаки визуально добавляют возраст

Основные черты, которые делают старше:

— глубокие морщины;

— отеки на теле, одутловатость лица;

— «мешки» и «синяки» под глазами;

— пигментные пятна;

— нездоровый «серый» цвет лица;

— фиолетовые «прожилки» на носу;

— тусклые, секущиеся или редкие волосы;

— лишний вес;

— сутулость.

Как видим, не все из перечисленных признаков связаны с вредными привычками в их классическом понимании.

В чем причина появления признаков старения

Органы не получают нужного количества крови, обогащенной кислородом, из-за этого не полностью выводят из клеток и межклеточных пространств продукты обмена веществ. Это приводит к дефициту тканевого дыхания во всем теле — гипоксии. Гипоксия усиливает процесс окисления в коже и влечет повреждение мембран клеток.

Следствие гипоксии:

— пигментация;

— проступающая сквозь кожу капиллярная сеть;

— появление и углубление морщин;

— сухость кожи (на сухой коже морщины появляются быстрее);

— тусклый цвет лица.

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Изменения не сразу становятся необратимыми. Например, если провести только одну бессонную ночь, темные круги под глазами пройдут сами собой после полноценного сна (не менее 8 часов). Однако если проводить без сна все ночи, избавиться от «синяков» будет уже непросто. Так же обстоят дела и с другими признаками старения.

Какие привычки старят лицо и тело

К появлению признаков старения приводят:

— хронический стресс; недосып

Как уже говорилось, отсутствие полноценного отдыха становится причиной нездорового цвета лица, темных кругов под глазами.

— длительное пребывание на солнце

Под воздействием солнечных лучей кожа становится более сухой, на ней чаще образуются морщины. Кроме того, увлечение солнечными ваннами может привести к появлению пигментных пятен.

— агрессивный «многослойный» макияж

Несмотря на заверения производителей, под косметикой кожа не дышит. Нарушение клеточного дыхания приводит к преждевременному старению.

Фото Freepik

— нездоровое питание

В организме все взаимосвязано, поэтому тот же стресс провоцирует желание «заесть» его шоколадкой или бутербродом. Обилие углеводов приведет к образованию запасов подкожного жира, а избыток соли — к появлению отеков. А недостаток витаминов и микроэлементов в однообразном, скудном рационе станет причиной выпадения волос и ухудшения состояния кожи.

— малоподвижный образ жизни

Малоподвижность, сидячая работа — это не только причина набора лишнего веса. Неправильное положение осанки при постоянном сидении приводит к кислородной недостаточности мышц спины. Это происходит из того, что в определенных отделах позвоночника возникает повышенный тонус. На фоне гипертонуса появляется спазм, и, соответственно, ухудшается кровоток.

Мышцы и кожа — единый взаимодействующий пласт тканей. Поэтому человек, который «нажил» сидением за рабочим столом сколиоз шейного и грудного отделов позвоночника, в довесок получит «брыли» и второй подбородок. Их сформируют мышцы шеи, находящиеся в постоянном тонусе.

Стоит помнить и о том, что за счет пережимания капилляров невинная, казалось бы, привычка сидеть нога на ногу может стать причиной целлюлита.

Таким образом, чтобы надолго сохранить красоту и здоровье, недостаточно не пить и не курить. Активный здоровый образ жизни — залог юного внешнего вида.