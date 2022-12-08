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Сегодня, 16:00

5 ежедневных привычек, которые приводят к старению

Мария Сальникова
Оксана Рогожина
Косметолог, трихолог
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Фото от Freepik
И речь не про классические «курение и алкоголь».

В интернете часто можно встретить подборки фото а-ля «Мадонна и участница «Бурановских бабушек» — ровесницы, но Мадонна выглядит намного моложе». Обычно разницу во внешности списывают на хорошие гены и на достижения пластической хирургии, но только ли в них дело? Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Оксана Рогожина рассказала, как образ жизни влияет на внешность.

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Основные черты, которые делают старше:

— глубокие морщины;
— отеки на теле, одутловатость лица;
— «мешки» и «синяки» под глазами;
— пигментные пятна;
— нездоровый «серый» цвет лица;
— фиолетовые «прожилки» на носу;
— тусклые, секущиеся или редкие волосы;
— лишний вес;
— сутулость.

Как видим, не все из перечисленных признаков связаны с вредными привычками в их классическом понимании.

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В чем причина появления признаков старения

«Первопричина развития патологических изменений — нарушение капиллярного кровотока во всех органах тела»
Оксана Рогожина
Косметолог, трихолог

Органы не получают нужного количества крови, обогащенной кислородом, из-за этого не полностью выводят из клеток и межклеточных пространств продукты обмена веществ. Это приводит к дефициту тканевого дыхания во всем теле — гипоксии. Гипоксия усиливает процесс окисления в коже и влечет повреждение мембран клеток.

Следствие гипоксии:

— пигментация;
— проступающая сквозь кожу капиллярная сеть;
— появление и углубление морщин;
— сухость кожи (на сухой коже морщины появляются быстрее);
— тусклый цвет лица.

Уход за кожей.
Фото Freepik

Изменения не сразу становятся необратимыми. Например, если провести только одну бессонную ночь, темные круги под глазами пройдут сами собой после полноценного сна (не менее 8 часов). Однако если проводить без сна все ночи, избавиться от «синяков» будет уже непросто. Так же обстоят дела и с другими признаками старения.

Какие привычки старят лицо и тело

К появлению признаков старения приводят:

— хронический стресс; недосып

Как уже говорилось, отсутствие полноценного отдыха становится причиной нездорового цвета лица, темных кругов под глазами.

— длительное пребывание на солнце

Под воздействием солнечных лучей кожа становится более сухой, на ней чаще образуются морщины. Кроме того, увлечение солнечными ваннами может привести к появлению пигментных пятен.

— агрессивный «многослойный» макияж

Несмотря на заверения производителей, под косметикой кожа не дышит. Нарушение клеточного дыхания приводит к преждевременному старению.

Макияж.
Фото Freepik

— нездоровое питание

В организме все взаимосвязано, поэтому тот же стресс провоцирует желание «заесть» его шоколадкой или бутербродом. Обилие углеводов приведет к образованию запасов подкожного жира, а избыток соли — к появлению отеков. А недостаток витаминов и микроэлементов в однообразном, скудном рационе станет причиной выпадения волос и ухудшения состояния кожи.

— малоподвижный образ жизни

«Сосуды есть абсолютно во всех органах, поэтому повреждающее действие кислородной недостаточности проявляется везде»
Оксана Рогожина
Косметолог, трихолог

Малоподвижность, сидячая работа — это не только причина набора лишнего веса. Неправильное положение осанки при постоянном сидении приводит к кислородной недостаточности мышц спины. Это происходит из того, что в определенных отделах позвоночника возникает повышенный тонус. На фоне гипертонуса появляется спазм, и, соответственно, ухудшается кровоток.

Мышцы и кожа — единый взаимодействующий пласт тканей. Поэтому человек, который «нажил» сидением за рабочим столом сколиоз шейного и грудного отделов позвоночника, в довесок получит «брыли» и второй подбородок. Их сформируют мышцы шеи, находящиеся в постоянном тонусе.

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Стоит помнить и о том, что за счет пережимания капилляров невинная, казалось бы, привычка сидеть нога на ногу может стать причиной целлюлита.

Таким образом, чтобы надолго сохранить красоту и здоровье, недостаточно не пить и не курить. Активный здоровый образ жизни — залог юного внешнего вида.

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