Какие упражнения не стоит делать при боли в коленях

Скрип в коленях и боль при ходьбе возникают достаточно часто. Многим кажется, что причина кроется в малоподвижном образе жизни, и боль пройдет, если пробежать пару километров или увеличить нагрузку в зале. А если неприятные ощущения усилятся, то просто потерпеть, пока пройдет.

На самом деле некоторые упражнения при болях в коленях лучше вообще не делать. Тренер-преподаватель адаптивной физической культуры Олеся Жицкая и спортивный физиотерапевт, реабилитолог Артем Васюта рассказали, какие упражнения можно убрать из программы тренировки и в каких случаях.

Почему колени болят при нагрузке

Травма

Наиболее очевидная причина боли. Мало кто готов тратить время на рентген после того, как упал или получил удар по колену. Между тем даже падение с высоты собственного роста может обернуться повреждением связок, менисков, суставов.

Заболевания

Есть десятки заболеваний, которые могут вызывать боль в коленях. В списке самых распространенных: артроз (из-за него чаще всего появляются хруст и щелканье в суставах), инфекционный артрит, подагра, тендинит собственной связки надколенника (распространенная причина боли в передней части колена под чашечкой).

Какие упражнения не стоит делать при болевом синдроме

Боль могут вызывать растяжка, опорная нагрузка, ходьба, долгое сидение. В зависимости от этого устанавливаются ограничения.

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Желательно избегать упражнений, которые связаны с повышенной нагрузкой на суставы и могут вызывать болезненность в процессе выполнения. Чаще всего это:

приседания;

выпады;

жимы ногами;

сгибание-разгибание коленей на тренажерах.

Конечно, в идеале нужно знать причину возникновения боли и получить консультацию у специалиста. Это позволит получить не только полноценное лечение, но и рекомендации по видам запрещенных упражнений.

Например, не во всех случаях нужно избегать упражнений, которые причиняют боль.

Иногда допустимо бегать, прыгать и полноценно тренироваться — при условии выполнения реабилитационных упражнений и контроля нагрузок. В других случаях игнорирование боли может грозить различными неприятными последствиями.

Какие упражнения не стоит делать при артрозе

Артроз — это хроническое заболевание, ведущее к постепенному разрушению сустава.

Под запретом находятся:

любые выпады;

энергичные приседания;

работа на механических тренажерах с утяжелителями;

высокие прыжки;

вис на турнике;

подъем гантелей и штанги;

бег и занятия спортом, связанным с бегом (футбол, баскетбол, теннис и так далее).

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Какие упражнения не стоит делать после травм

После снятия гипса и разрешения ходить без костылей человек обычно сталкивается с атрофией мышц и контрактурой (недостаточной подвижностью) сустава. В этом случае может показаться, что интенсивные занятия помогут быстрее прийти в норму. Но ни к чему хорошему такой подход не приведет.

Кроме того, за время лечения часто набирается лишний вес. Поэтому многие начинают усиленно тренироваться в зале, чтобы похудеть. В самом желании нет ничего плохого, но с ходу нагружать себя тренировками все же неправильно.

Сразу начинать делать отжимания, планку, ягодичный мостик и другие упражнения тоже нельзя.

Лучше всего прямо спросить у лечащего врача, какими упражнениями можно заниматься и через какое время после травмы. Потому что заживление проходит у каждого человека индивидуально.