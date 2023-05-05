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Сегодня, 19:30

Покричать в банку, чтобы избавиться от стресса, — помогает ли способ японских офисных сотрудников?

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Юлия Керецман
Психолог
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Мужчина азиатской внешности кричит на работе.
Фото istockphoto.com

Даже при большом желании избегать стрессов современному человеку если и удается, то с трудом и нечасто. Справиться с нагрузкой и накалом страстей бывает сложно. Срываться на близких — не дело. Случись такое на работе — сочтут неадекватным. Держать все в себе — еще менее полезный вариант, который в скором времени обернется целым списком проблем со здоровьем.

Как быть, когда нервы на пределе, рассказала практикующий психолог Юлия Керецман.

Чем опасен стресс

Стресс — физиологическая реакция организма на любой фактор, нарушающий его равновесие. В современных реалиях он может возникать в ответ на физические и психологические факторы, такие как:

· травмы;

· инфекции;

· тревога;

· депрессия;

· конфликты;

· перегрузка на работе и дома и другие.

Уставшая женщина трет глаза.
istockphoto.com
Когда человек ощущает опасность или угрозу, его гипоталамус — часть головного мозга, отвечающая за регуляцию внутренних органов, стимулирует выделение гормонов стресса, таких как кортизол и эпинефрин (он же адреналин). Долгое пребывание в стрессе крайне негативно сказывается на здоровье.
Юлия Керецман
Психолог

Длительный стресс может спровоцировать:

· разрушение нервной системы и психологического здоровья;

· ухудшение иммунитета;

· увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний и прочие нарушения.

Чтобы сохранить физическое и психическое здоровье, нужно научиться экологично бороться со стрессом. Это поможет улучшить качество жизни и даже повысить работоспособность.

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Избавит ли от стресса крик в пустую банку

У японцев есть весьма необычная техника избавления от стресса. Одно из ее названий — «киай» (видимые проявления энергии человека в виде голоса, в боевых искусствах — боевой клич). Суть заключается в том, чтобы снять стресс и напряжение, покричав в банку. Для этого потребуется обыкновенная пустая банка. При ее отсутствии можно взять любую другую емкость. А дальше нужно что есть мочи закричать в эту банку.

Крик позволяет активировать дыхательную и сердечно-сосудистую системы, улучшает кровообращение и снабжение организма кислородом. В этом состоянии активно выделяются эндорфины — гормоны удовольствия, естественные обезболивающие и стимуляторы организма, они улучшают физическое самочувствие и настроение.
Юлия Керецман
Психолог

Какие еще есть методы борьбы со стрессом

Важно понимать, что каждому человеку подходят свои методы избавления от стресса. Только путем экспериментов можно найти эффективный подход именно для себя.

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Среди экстренных методов помощи при стрессе стоит попробовать следующие техники:

· «бей или беги» — метод (основанный на инстинктивной реакции вступить в драку или убежать) сочетает в себе элементы бокса и кроссфита, то есть кардионагрузку и силовые упражнения, увеличивающие выработку эндорфинов, что улучшает настроение и помогает высвободить накопившееся напряжение;

· просмотр видео с приятными видами природы, забавными животными или любимыми занятиями (снимает напряжение и улучшает настроение);

· видеоигры (любая, даже самая простая игра помогает отвлечься и расслабиться, например, мобильные игры, основанные на собирании пазлов).

Жест во время медитации.
Freepik/yanalya

Среди долгосрочных методов, помогающих справиться со стрессом и негативными эмоциями, стоит отметить:

· дыхательную гимнастику (необходимо глубоко вдохнуть через нос, задержать дыхание на несколько секунд и медленно выдохнуть через рот, затем повторить несколько раз);

· прогулки на свежем воздухе (в это время попробуйте сосредоточиться на окружающей природе, слушайте пение птиц или шелест листвы);

· йогу и медитации (специальные позы — асаны — позволяют расслабить тело и тем самым уменьшить уровень стресса, а медитация успокаивает разум и помогает сосредоточиться на текущем моменте);

· ароматерапию с помощью эфирных масел и ароматических свечей с лавандой, розмарином и другими травами, оказывающих и успокаивающее действие;

· художественное творчество — рисование, резьба по дереву, вышивание и прочее (помогают уйти от проблем и стресса, получить приятные эмоции).

Бороться со стрессом непросто, но реально. Главное — найти подходящий для себя метод.

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