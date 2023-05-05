Как остановить икоту? 4 действенных способа от врача

Даже если вы икаете нечасто, наверняка хотя бы раз приступ икоты появлялся в самый неожиданный и неудобный момент. Почему мы вообще икаем? И что делать, если не получается прекратить?

Рассказываем вместе с врачом Михаилом Кутушовым.

Из-за чего появляется икота

Икота может появиться, если:

· воздух попадает в желудок во время быстрого и неправильного приема пищи или во время смеха;

· человек делает несколько очень резких вдохов;

· раздражается блуждающий нерв.

Спровоцировать икоту может еда всухомятку, переохлаждение, сильный испуг. Иногда причиной икоты бывают газированные напитки или перебор с алкоголем, переедание, употребление слишком горячей, острой или холодной пищи.

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Когда воздух проходит через гортань, захлопывается голосовая щель, этот звук и называется икотой. Врачи-физиологи до сих пор не до конца понимают, почему икота иногда возникает без видимой на то причины.

Кроме того, икота бывает патологическая: может длиться часами, сутками и даже месяцами.

Если икота не прекращается на протяжении нескольких дней, стоит обратиться к врачу.

Как перестать икать

Начните медленнее и глубже дышать: глубокий вдох, глубокий выдох. Так все процессы в организме замедляются, человек, сам того не замечая, успокаивается.

Некоторые рекомендуют дышать в бумажный пакет. Таким образом восстанавливается ритм дыхания. Главное — не использовать полиэтиленовый пакет, и если чувствуете, что теряете сознание, нужно остановиться.

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Рассосите кубики льда — произойдет перевозбуждение диафрагмальных нервов, а именно в диафрагме и сосредоточен источник икоты.

Зажмите нос и сделайте два глубоких выдоха в нос, затем нажмите пальцами за ухом. Так через систему мозговых нервов или рефлекторно можно остановить икоту.

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