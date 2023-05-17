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17 мая, 16:00

Почему женатые мужчины живут дольше

Ольга Стрельникова
,
Ярослав Конышев
Врач-терапевт
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Евгений Машковский
Кандидат медицинских наук
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
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Счастливая пара в браке.
Фото istockphoto.com
Многолетние исследования в разных уголках мира показывают, что это действительно так.

Многочисленные исследования последних десятилетий показали, что женатые мужчины живут дольше и здоровье у них лучше, чем у холостяков. Почему так происходит, узнали у врача-терапевта Ярослава Конышева и кандидата медицинских наук Евгения Машковского.

Насколько дольше живут женатые мужчины в США и Европе

Согласно исследованию, опубликованному в The Daily Telegraph, одинокие мужчины чаще женатых умирают молодыми. В ходе исследования ученые оценили информацию о 67 тысячах мужчин и женщин из США, взятую из национальной переписи населения и свидетельств о смерти в период 1989-1997 годов. Холостяки оказались даже в большей опасности в плане здоровья, чем «старые девы».

По результатам оценки, одинокие мужчины 19-44 лет имеют риск преждевременной смерти (до 50 лет) на 58% выше, чем те, кто женат или имел опыт семейной жизни. Среди вдовцов этот показатель повышен на 40%, а у разведенных — на 27% по сравнению с женатыми. Схожая ситуация, по замечанию организатора исследования профессора Роберта Каплана, отмечается в Великобритании, Швеции и Дании. Проблему ученый видит в социальной изоляции холостых мужчин, которые по сравнению с женатыми оказываются лишены такого количества общения и внимания. Брак обеспечивает хоть какие-то социальные связи, считает Каплан.

istockphoto.com

Как семейное положение влияет на российских мужчин

В Национальном медицинском исследовательском центре терапии и профилактической медицины Минздрава России с 2007 года в течение 16 лет проходили исследования, целью которых было выявить факторы, влияющие на развитие опасных для жизни заболеваний. Их результаты представила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Выяснилось, что женатые мужчины живут дольше. При этом главными факторами преждевременной смерти среди мужчин 44-64 лет эксперты назвали:

  • повышенное артериальное давление;
  • стресс;
  • курение;
  • употребление алкоголя.
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Прямой связи между семейным положением и развитием заболеваний нет. Однако одиноким людям чаще свойственно систематическое потребление алкоголя и курение. Это происходит из-за повышенного уровня психоэмоциональной нагрузки, низкого количества физической активности и более редких сексуальных контактов. В совокупности это приводит к воспалениям внутренней стенки сосудов, что увеличивает риск тяжелых сердечно-сосудистых патологий.
Ярослав Конышев
Врач-терапевт

Почему женатые мужчины живут дольше

Результаты отдельных исследований указывают на то, что брак может снизить риск преждевременной смерти у мужчин на 80%. Одна из важных причин этого состоит в том, что женатый человек получает социальную поддержку, чувство принадлежности к семье и своей необходимости. Такие мужчины чаще имеют более крепкие связи в обществе, на которые они могут положиться в трудные времена. Это снижает уровень стресса, который и провоцирует различные проблемы со здоровьем, такие как сердечно-сосудистые заболевания и депрессия.

Помимо внешних причин развития заболеваний одинокие люди также более склонны к психологическим переживаниям. Для них часто характерен тревожный или депрессивный синдром. В ряде случаев могут присутствовать суицидальные наклонности как признак психического заболевания.
Ярослав Конышев
Врач-терапевт

Женатые мужчины (нередко под влиянием супруги) чаще придерживаются здорового образа жизни, регулярно занимаются, правильно питаются, реже курят и злоупотребляют алкоголем. По тем же причинам семейные мужчины чаще имеют более высокий уровень дохода, что позволяет им получать качественную медицинскую помощь, лучше питаться и отдыхать.

Мужчина и женщина запускают воздушного змея.
istockphoto.com
Все это не обязательно означает причинно-следственную связь. Возможно, более здоровые и долгоживущие мужчины склонны вступать в брак, в то время как менее здоровые мужчины могут оставаться одинокими. Тем не менее исследования продолжают подтверждать связь между состоянием брака и продолжительностью жизни у мужчин.
Евгений Машковский
Кандидат медицинских наук

Исходя из результатов многолетних исследований по всему миру и фактов, упомянутых выше, женатые мужчины действительно имеют большие шансы на долгую и здоровую жизнь. Не последнюю роль в этом играет влияние второй половинки, социальная поддержка, здоровый образ жизни и стабильность, которую дает брак. Но не стоит забывать, что каждый человек уникален: на продолжительность жизни могут влиять индивидуальные факторы. В браке должна быть подходящая атмосфера, которая благоприятно скажется на здоровье как мужчин, так и женщин.

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