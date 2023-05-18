Как выбрать телевизор и куда его поставить, чтобы не навредить зрению

Современные телевизоры не оказывают существенного влияния на зрение. Зрительная нагрузка распределяется в большей степени между использованием мобильных телефонов, компьютеров и ноутбуков.

Однако небольшие нюансы, которые нужно учитывать при выборе телевизора, есть. Рассказываем о них вместе с врачом-офтальмологом Дмитрием Сагоненко.

Как выбрать телевизор

У телевизоров имеется два главных параметра — это размер диагонали и характеристики экрана. Далее идет правильная установка (высота и наклон экрана).

Диагональ экрана

К выбору диагонали можно подходить по-разному, но все расчеты основаны на расстоянии, с которого вы собираетесь смотреть телевизор.

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Например, общество инженеров кино и телевидения SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) рекомендует 30-градусный обзор экрана, что достигается умножением расстояния между экраном и зрителем на 0,625. Например, если вы собираетесь смотреть телевизор с 3 м, то рекомендуемая диагональ будет такой:

300 см х 0,625 = 187,5 см (или 74 дюйма).

Второй распространенный стандарт- это таблицы от портала cnet.com, которые основаны в том числе на рекомендациях производителей. Для 3 м там указано чуть большее число — 80 дюймов.

Считается, что такое расстояние позволяет охватывать весь экран полем зрения, сделав просмотр максимально комфортным для глаз даже продолжительное время. Не стоит увлекаться с размерами: если экран слишком большой для данного расстояния, это может вызвать напряжение глаз и быструю зрительную утомляемость (астенопию).

Разрешение экрана

У экранов может быть разное разрешение — HD, Full HD, 4K и др., но этот параметр на здоровье ваших глаз никак не влияет, только на качество картинки (будете вы видеть пиксели или нет). А вот сам тип матрицы и подсветки имеет большее значение.

Тип матрицы и подсветки

На сегодняшний день есть четыре наиболее популярных типа матриц: IPS, ТN, VA и OLED. Наиболее естественное изображение достигается у OLED-матриц (Organic Light-Emitting Diode): высокая контрастность, яркость и время отклика. Высокая яркость и хорошая контрастность экрана позволяют снизить нагрузку на глаза и улучшить качество просмотра.

Istockphoto/gorodenkoff

Однако высокая яркость не всегда является плюсом: интенсивное световое излучение может стать повреждающим фактором для сетчатки (внутренней светочувствительной оболочки глаза), особенно у пожилых людей. Воздействие яркого излучения — один из факторов риска развития возрастной макулярной дегенерации сетчатки (ВМД). Если сложить все время, проведенное человеком за гаджетами (источниками излучения) — смартфоном, компьютером и телевизором, — получается внушительное число.

Поэтому, если вы много времени проводите перед экраном, выбирайте модели с динамической яркостью, которая настраивает параметры экрана в соответствии с условиями освещения в комнате (то же относится к установке режима на смартфоне или ноутбуке).

Где лучше поставить телевизор

В гостиной

Гостиная — лучшее место, так как, как правило, это самая большая комната в квартире, обеспечивающая необходимое расстояние до экрана.

Рекомендуется разместить телевизор на уровне глаз при просмотре сидя. Не размещайте его слишком высоко или низко, чтобы избежать напряжения шеи и глаз.

Убедитесь, что нет прямого отражения света на экран телевизора (как естественного из окон, так и искусственного освещения от люстр, бра и т. д.), чтобы избежать бликов и отражений, которые могут мешать просмотру.

В спальне

Спальня — не лучшее место для просмотра телевизора, особенно перед сном. Излучение экрана (синяя часть спектра) влияют на циркадные ритмы (периоды сна и бодрствования, которые регулируются выработкой мелатонина).

Если вы смотрите вечером на яркий экран, мозг думает, что сейчас день, и не собирается готовиться засыпать. Если к этому добавить захватывающий сюжет фильма или «ужасы» из новостей, то о комфортном засыпании можно забыть.

Istockphoto/imaginima

Если вы все же решили установить телевизор в спальне, расположите его на достаточном расстоянии от кровати, чтобы снизить не только вред для глаз, но и воздействие электромагнитных полей на организм.

Если вы привыкли смотреть телевизор лежа, стоит установить его под наклоном, чтобы минимизировать угол между глазами и экраном и снять нагрузку с шеи и глазных мышц.

Регулируйте яркость экрана и создавайте более темную атмосферу в спальне перед сном для подготовки организма к отдыху.

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